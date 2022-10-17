Histórico, viaduto mais famoso de Vitória será restaurado

Situação do Viaduto Caramuru no Centro de Vitória Crédito: Elizabeth Nader/PMV

Inaugurado em 1925, o Viaduto Caramuru será restaurado pela Prefeitura de Vitória . A obra, orçada em pouco mais de R$ 1 milhão, vai contemplar o reforço da sua estrutura, a restauração dos seus equipamentos e a instalação de uma nova iluminação. As intervenções devem começar no final de fevereiro do ano que vem com conclusão em seis meses.

As intervenções vão incluir a manutenção/ recuperação do tabuleiro, adornos, postes, muros de arrimo e do pavimento de concreto do viaduto. Os trilhos remanescentes vão ser mantidos e recuperados, além de receber tratamento anticorrosivo. Também será reconstruído o pavimento da calçada. Além da recuperação dos postes metálicos existentes, serão implantados outros três.

Construído sobre a Rua Caramuru, a via interliga as Ruas Francisco Araújo e Dom Fernando, no Centro de Vitória . O Viaduto Caramuru tem 40 metros de comprimento e largura média de 8,42 metros, tendo como modelo estrutural duas cabeceiras e três apoios intermediários. No total, são quatro vãos de aproximadamente 10 metros tendo no sentido longitudinal uma viga central e duas de bordo.

Segundo a PMV, o trânsito de veículos na via histórica é pequeno e ele dispõe de uma faixa de estacionamento em um dos seus lados. Esse estacionamento será mantido após as obras, de acordo com a prefeitura. As calçadas estão muito danificadas, com trechos soltos ou faltantes, além de ter muitas trincas, prejudicando a segurança e o conforto dos pedestres.

A prefeitura admite também que o viaduto precisa de melhorias urgentes na sua iluminação, uma vez que conta apenas com a presença de alguns postes metálicos de pequeno porte sobre o seu tabuleiro, além de holofotes localizados na Rua Caramuru que o iluminam de baixo para cima,sendo considerada insuficiente e precária.

O desgaste da estrutura do Viaduto Caramuru Crédito: Elizabeth Nader/PMV

A última intervenção de maior porte no viaduto ocorreu na década de 1990. “O viaduto carece de intervenções urgentes com vistas a sua recuperação, em face à sua importância histórica, enquanto marco referencial da paisagem local e importante contributo da história, bem como da evolução urbana e arquitetônica da cidade de Vitória”, diz o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

VIADUTO JÁ SERVIU DE PASSAGEM PARA O BONDE

O Viaduto Caramuru foi construído em 1925 com o objetivo de ligar as Ruas Dom Fernando e Francisco Araújo e servir de passagem para o bonde que então circulava pela Cidade Alta. Abaixo dele está a Rua Caramuru, local histórico onde teria ocorrido uma batalha contra holandeses que tentaram invadir a ilha de Vitória em 1640.

Naquela época, a ladeira levava ao Cais São Francisco, utilizado pelos frades do Convento São Francisco. O nome do viaduto, e da rua sob ele, foi dado em homenagem aos Caramurus, membros da Irmandade de São Benedito do Convento São Francisco.

Durante a década de 1930, algumas casas que ficavam próximas ao viaduto foram derrubadas para o alargamento da Rua Caramuru e do viaduto, situado próximo também à Igreja de São Gonçalo.