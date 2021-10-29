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Leonel Ximenes

Bagre de quase 1 metro é encontrado em obra do governo do ES

Peixe apareceu depois das fortes chuvas que atingiram Vila Velha há duas semanas

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 19:28

Públicado em 

29 out 2021 às 19:28
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Funcionário da empreiteira que faz a obra em Cobilândia mostra o peixe que veio na enchente
Funcionário da empreiteira que faz a obra em Cobilândia mostra o peixe que veio na enchente Crédito: Divulgação
Dizem que depois da tempestade vem a bonança. Ou será o peixe? No caso que vamos contar a seguir, o mundo animal prevaleceu. Um bagre de quase 1 metro foi encontrado numa obra da futura estação de bombeamento que está sendo construída pelo governo do Estado em Cobilândia, Vila Velha.
O animal estava num grande poço escavado por uma empreiteira a serviço da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e, segundo técnicos que trabalham no local, deve ter vindo pelo Canal Marinho ou pelo Rio Aribiri, que transbordaram durante as fortes chuvas que caíram na região há duas semanas.
Segundo Zilma Peterle, subsecretária da Sedurb, o bagre foi recolhido cuidadosamente do poço onde será erguida a estação de bombeamento de águas pluviais e devolvido imediatamente, são e salvo, ao Canal Marinho, que fica próximo. “Depois que passou a chuva, o poço foi esvaziado para que a obra continuasse e foi neste momento que encontramos o bagre”, conta.
Mas nem só de peixes vive a rotina de surpresas nas obras da Sedurb. Vilma conta que, há cinco anos, uma carcaça de baleia foi encontrada no local onde está sendo feita a estação de bombeamento (Foz do Costa) embaixo da Terceira Ponte, entre o quartel do 38º BI do Exército e o Morro do Moreno.

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No mesmo local, numa rua em frente ao canteiro de obras, operários de uma empreiteira contratada pela Sedurb viram uma grande jiboia dando um passeio descompromissado, um rolê, para os íntimos.
A coluna torce agora para que não encontrem uma cabeça de burro enterrada nos locais onde estão os canteiros de obras públicas. Porque, se isso acontecer, é atraso certo na entrega. Alguém tem dúvida?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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