Tradição mantida: previsão de chuva e frio para o Dia de Finados no ES

O portal Climatempo prevê chuva e temperaturas baixas no Dia de Finados Crédito: Vitor Jubini

deve chover na próxima terça-feira (2), quando é celebrada a data. Existe uma tradição popular de que todo Dia de Finados é acompanhado de chuva. O tempo chuvoso, por vezes, é associado a um clima de lembrança e homenagem àqueles que já se foram. E a previsão no Espírito Santo para o feriado desta vez não é diferente: conforme divulgou o portal Climatempo , quando é celebrada a data.

De acordo com o portal, o tempo no Espírito Santo deverá permanecer encoberto e chuvoso em todo o Estado, com temperaturas baixas. O Climatempo aponta também para risco de acumulados de chuva em Vitória , entre a segunda (1) e a terça-feira (2), com alerta para risco de deslizamentos, alagamentos e enchentes na Capital.

Mas a chuva vai chegar ao Espírito Santo antes mesmo do feriado. De acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper ), a partir desta sexta-feira (29) já há previsão de chuvas, nas regiões Norte e Sul do Estado.

No sábado (29), o tempo chuvoso passa a abranger todo o Estado. Conforme prevê o Incaper, deverá haver precipitações em todas as regiões, com ventos de intensidade moderada no litoral sul e na Grande Vitória. O tempo segue instável no domingo (31), também com chuvas de Norte a Sul do Estado e ventos moderados em toda a faixa litorânea.

SEMPRE CHOVE NO FERIADO DE FINADOS?

Representando a tristeza das pessoas que perderam entes queridos, a chuva no Dia de Finados também serviria para lavar toda a mágoa atrelada à data, dedicada àqueles que já faleceram. A partir dessas duas analogias é que teria surgido a lenda de que sempre chove neste feriado nacional. Mas será verdade?