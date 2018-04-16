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Chuva no ES

Após chuva forte, bagre é achado em rua alagada do Parque Moscoso

Gabriel disse que teve gente que queria fazer uma moqueca com o peixe, outros preferiram vê-lo nadar

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 18:24
Podia até ser história de pescador se o internauta do Gazeta Online, Gabriel Litocart, não tivesse gravado esse vídeo. As imagens comprovam o que muita gente poderia duvidar: um bagre africano foi encontrado nadando na rua do Parque Moscoso, no Centro de Vitória, na manhã desta segunda-feira (16).
Populares que estavam no local conseguiram pegar o peixe nas mãos, mas logo voltaram o animal para a água. Morador de Guarapari, Gabriel veio para Vitória apenas para fazer uma inscrição em um concurso e por coincidência conseguiu filmar a cena bastante inusitada.
"Eu estava passando próximo ao Parque Moscoso quando vi um aglomerado de umas seis pessoas. Fui lá de curiosidade para ver o que estava acontecendo e me deparei com aquele peixão. Era um bagre africano. Já vi muito peixe assim no interior. Ele é de água doce e gosta de viver em valões. É um peixe
bem resistente e ele não morre fácil se ficar fora da água", conta. 
Gabriel disse que teve gente que queria fazer uma moqueca com o peixe, outros preferiram vê-lo nadar, mas fato é que o bagre deu o que falar no centro da capital.
"O pessoal que estava tentando pegar o peixe ficou brincando que dava para fazer uma moqueca com ele. Outros queriam soltar o bagre lá dentro do parque para ele não morrer. Eu acabei não esperando muito tempo lá. Mas acredito que o peixe vá sobreviver e se virar por ali mesmo, até porque tem muita água ali para ele", completa o internauta. 

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