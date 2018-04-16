Após chuva forte, bagre é achado em rua alagada do Parque Moscoso

Podia até ser história de pescador se o internauta do Gazeta Online, Gabriel Litocart, não tivesse gravado esse vídeo. As imagens comprovam o que muita gente poderia duvidar: um bagre africano foi encontrado nadando na rua do Parque Moscoso, no Centro de Vitória, na manhã desta segunda-feira (16).

Populares que estavam no local conseguiram pegar o peixe nas mãos, mas logo voltaram o animal para a água. Morador de Guarapari, Gabriel veio para Vitória apenas para fazer uma inscrição em um concurso e por coincidência conseguiu filmar a cena bastante inusitada.

"Eu estava passando próximo ao Parque Moscoso quando vi um aglomerado de umas seis pessoas. Fui lá de curiosidade para ver o que estava acontecendo e me deparei com aquele peixão. Era um bagre africano. Já vi muito peixe assim no interior. Ele é de água doce e gosta de viver em valões. É um peixe

bem resistente e ele não morre fácil se ficar fora da água", conta.

Gabriel disse que teve gente que queria fazer uma moqueca com o peixe, outros preferiram vê-lo nadar, mas fato é que o bagre deu o que falar no centro da capital.