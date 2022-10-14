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Leonel Ximenes

Vinho? Cerveja? Esquece isso: o ES é a terra da cachaça!

Espírito Santo se destaca no ranking de destilarias e tem uma pequena cidade entre os maiores produtores da bebida do país, segundo o Ministério da Agricultura

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 11:12

Públicado em 

14 out 2022 às 11:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Em relação à população, o ES é o segundo do país na chamada densidade cachaceira, com uma destilaria para cada 65.214 habitantes
O ES é o segundo do país na chamada densidade cachaceira, com uma destilaria para cada 65.214 habitantes Crédito: Divulgação
Um brinde ao Espírito Santo, que novamente mostra sua força no Anuário da Cachaça 2021, divulgado nesta quinta-feira (13) pelo Ministério da Agricultura. Segundo o levantamento, o ES é o terceiro Estado do país com mais produtores da bebida, mas é o segundo per capita, índice que leva em conta o número de destilarias registradas (chamadas no anuário de cachaçarias) em relação à população.
A cachaça pode ser considerada uma paixão estadual. O estudo destaca que o Espírito Santo tem quase a metade dos seus municípios (47,4%) com pelo menos uma cachaçaria.
O maior produtor brasileiro é Minas Gerais, com 353 destilarias, seguido por São Paulo, com 143, e Espírito Santo, com 64. No entanto, em relação à população, o ES é o segundo na chamada densidade cachaceira, com uma destilaria para cada 65.214 habitantes. Só fica atrás do vizinho Minas Gerais, que tem uma cachaçaria registrada para cada 60.315 habitantes.

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O anuário mostra ainda que uma pequena cidade do Espírito Santo se destaca no ranking das cidades brasileiras com mais unidades produtoras de cachaça com registro no Ministério da Agricultura. São Roque de Canaã aparece em 4º lugar no país com 10 destilarias, junto de Viçosa do Ceará (CE) e Córrego Fundo (MG).
Lideram esse ranking a famosa Salinas, no Norte de Minas, com 16 cachaçarias, seguida por Alto Rio Doce (MG) e Areia (PB), ambas com 11.
Por densidade cachaceira (número de destilarias por habitante), São Roque do Canaã aparece em 12º lugar no país - uma unidade produtora para cada grupo de 1.260 habitantes).
"Na distribuição territorial, destaca-se o Estado do Espírito Santo, que proporcionalmente possui o maior número de municípios com estabelecimentos registrados (praticamente um em cada dois municípios possuem um estabelecimento)"
Anuário da Cachaça 2021 - Relatório do Ministério da Agricultura
Em 2021, o número de estabelecimentos produtores de cachaça registrados no Ministério da Agricultura chegou a 936, o que representa uma diminuição de 2% em relação ao ano anterior, quando haviam 955 cachaçarias registradas.

CACHAÇA BRASILEIRA É EXPORTADA PARA 67 PAÍSES

A exportação brasileira de cachaça cresceu 29,5% no volume exportado (7.221.219 litros) e 38,4% no montante de exportações (US$ 13.178.050) em relação ao ano anterior. Em 2021, a cachaça foi exportada para 67 países, sendo o Paraguai e a Alemanha os principais destinos.

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Ainda no ano passado, foram registradas 98 novas cachaçarias e outras 117 cancelaram seus registros, o que corresponde a uma redução líquida de 19 cachaçarias em relação ao ano anterior. Das 25 unidades da federação com cachaçarias registradas, 11 apresentaram redução no número de registros, nove tiveram aumento, e cinco mantiveram-se estáveis no período.
Segundo definição do Ministério da Agricultura, entende-se genericamente por cachaçaria o estabelecimento produtor e envasador de cachaça que disponha de instalações, equipamentos e capacidade técnica para a correta execução destas atividades, entre outros requisitos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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