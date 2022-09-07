Centro de distribuição de cachaça capixaba é assaltado pela 3ª vez em 3 dias

O centro de distribuição da Cachaça Princesa Isabel, localizado em Vitória, foi assaltado pela terceira vez em três dias, na noite desta terça-feira (6). O proprietário da empresa estima que o prejuízo pode chegar a R$ 120 mil. Do local, além de cargas de cachaça e equipamentos eletrônicos, até a fiação e cabeamento foram levados.

Outros dois furtos ocorreram no mesmo local na tarde de domingo (4) e na noite de segunda-feira (5). Nas três situações, o proprietário da empresa, que pediu para não ter seu nome revelado, fez o boletim de ocorrência policial.

Logo após o segundo assalto, na manhã de terça-feira (6), ele publicou um vídeo (veja acima) em suas redes sociais com um desabafo, mostrando a situação em que ficou o escritório da empresa. Além dos equipamentos e produtos roubados e da destruição no local, foram feitos buracos no gesso e no telhado.

"A indignação é grande, principalmente pela sensação de impotência. Tudo o que o empreendedor quer é paz para trabalhar e segurança jurídica e patrimonial. Estamos trabalhando para bandido roubar" Cachaça Princesa Isabel - Proprietário

SUSPEITA DE ATUAÇÃO DE QUADRILHA

Ele relata que a sede da Cachaça Princesa Isabel está localizada em Linhares, Norte do Estado, onde é feita toda a produção. Mantém em Vitória, na Avenida Leitão da Silva, um galpão onde funciona o centro de distribuição e comercializa os produtos - cachaça, gim, rum - para a Grande Vitória e Brasil.

Segundo o empresário, do local foram levados todos os computadores, impressoras, aparelhos de ar-condicionado, câmeras, fiação do galpão inteiro, assim como o cabeamento. Roubaram ainda cargas de cachaça e de gim que estavam armazenadas no local.

“Estamos calculando um prejuízo em torno dos R$ 100 mil a R$ 120 mil. Um valor bem alto para uma empresa familiar”, destaca o empresário.

No vídeo feito no local, o empresário relata que a polícia tinha feito a perícia e que não havia retornado. Ele esclarece que posteriormente os policiais foram ao local e que já há um delegado investigando os fatos.

“Inicialmente pensaram que era ação de usuários de droga, mas há uma linha de investigação de atuação de uma quadrilha”, relatou o empresário.

Centro de degustação e destilaria da Cachaça Princesa Isabel, em Linhares Crédito: Vitor Nogueira

EMPRESA VAI DECIDIR SE FECHA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Embora considere que um centro de distribuição em Vitória facilite os negócios, principalmente na comercialização dos produtos na Grande Vitória e envio para outros Estados, o empresário avalia se vai mantê-lo em funcionamento.

“É difícil para uma transportadora ir ao interior de Linhares, é mais fácil buscar o material em Vitória. Mas vamos checar se o custo de contratação de segurança patrimonial vai ser viável ou se é melhor fechar o centro de distribuição”, relatou.

Já foi contratada uma empresa que vai fazer a segurança patrimonial do local. “Na próxima sexta-feira (9) vamos tentar organizar o escritório. Será preciso comprar tudo de novo, estou montando um sistema de segurança, e vamos analisar se vamos ou não manter a operação em Vitória”, relata.

Cachaça Princesa Isabel Crédito: divulgação

CACHAÇA RECEBEU PRÊMIOS INTERNACIONAIS

No ano passado, a cachaça capixaba Princesa Isabel, conquistou mais dois prêmios no Concurso Mundial de Destilados de Bruxelas, na Bélgica, o principal da categoria no mundo, como divulgou a colunista de A Gazeta, Renata Rasseli.

O rótulo Princesa Isabel Amburana conquistou o ouro e o rótulo Princesa Isabel Ouro conquistou a premiação máxima, o Grand Ouro. A premiação entrou para a lista de conquistas do alambique, que já tinha recebido outros títulos nacionais e internacionais, em São Paulo, na Alemanha e na Inglaterra.

No último mês de agosto, a Princesa Isabel também começou a comercializar mais uma bebida produzida no alambique da Fazenda Tupã, em Linhares: o Rum Princesa Isabel, um dos primeiros produzidos no Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo colunista de A Gazeta, Abdo Filho

O primeiro lote da nova produção será de rum branco, destinado para pontos de venda de Espírito Santo e São Paulo.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL