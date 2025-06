Separados pela fama

Visitamos o outro 'Shopping Vitória' da Capital, mais antigo que o famoso

Desavisados que chegam à Capital capixaba, procurando pelo famoso empreendimento, podem acabar parando em um lugar inesperado; entenda a "confusão" entre os centros comerciais

Felipe Sena

Publicado em 7 de junho de 2025

Um turista de primeira viagem ao Espírito Santo, que chega à capital capixaba de ônibus e combina de se encontrar no Shopping Vitória, pode acabar fazendo um desvio inesperado caso se oriente pelos letreiros. Isso porque, além do famoso centro de compras da Enseada do Suá, Vitória tem outro "Shopping Vitória", menos conhecido e mais antigo, localizado em frente à Rodoviária, na Avenida Dário Lourenço de Souza, no bairro Mário Cypreste.>

Sim, os dois estabelecimentos compartilham o mesmo nome, mas o que fica perto do Centro é, na verdade, o "irmão mais velho". De acordo com registros da Junta Comercial do Espírito Santo, o Shopping Vitória em frente ao terminal rodoviário foi inaugurado em 1988, cinco anos antes da abertura do "caçula", que começou a funcionar em 1993.>

"Shopping Vitória" que fica próximo da Rodoviária de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Hoje, o espaço funciona mais como um centro empresarial. A maioria das lojas está desativada e o movimento é discreto. Apesar disso, alguns serviços seguem ativos: escritórios de contabilidade e advocacia, um cartório, repartições públicas e empresas que não dependem de vitrines para atrair clientes. “Aqui hoje nós temos empresas como a minha, de material médico-hospitalar, que não precisa de exposição comercial”, explica Rogério Paulino, empresário e síndico do empreendimento.>

A aposentada Maria do Carmo Bibiana, de 65 anos, contou à reportagem de A Gazeta que o espaço já viveu dias mais movimentados. “Aqui já funcionou loja de calçados, já teve mais coisa. Hoje é mais tranquilo, é mais conhecido como o 'Shopping do Povo' mesmo”, disse.>

>

Interior do "Shopping Vitória" localizado no bairro Mário Cypreste Crédito: Fernando Madeira

Quem visita o local pode não encontrar atrações típicas de um shopping convencional, como praça de alimentação ou cinema. Mas é possível almoçar em um pequeno restaurante e observar uma vista privilegiada da Ilha do Príncipe por meio de uma janela no andar superior. É também ali que o letreiro reforça a identidade do espaço: “Shopping Vitória”.>

A localização em frente à rodoviária ajuda na confusão. “Muita gente chega perguntando se tal loja funciona aqui, achando que é o outro shopping. Aí a gente explica que esse é o antigo Shopping Vitória, que o outro é lá na Enseada. Até hoje acontece muito”, disse o síndico. >

