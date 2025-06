Acidente

Motociclista é arrastado por carreta na Serra e motorista foge

Mãe da vítima de 23 anos contou que o filho estava indo para o trabalho quando foi fechado pelo veículo e derrubado da motocicleta na Avenida Norte Sul, próximo ao bairro Colina de Laranjeiras

O motociclista e personal trainer Christian Marques Almeida da Silva, de 23 anos, foi atropelado por uma carreta na madrugada de sexta-feira (6), na Avenida Norte Sul, próximo à entrada do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. O motorista do veículo que causou o acidente fugiu do local sem prestar socorro. >