STF libera a venda de bebidas alcoólicas nos estádios, inclusive no ES

PGR queria a inconstitucionalidade das leis estaduais que permitem bebidas alcoólicas em estádios Crédito: Arquivo

Lei semelhante está em vigor no Espírito Santo. Portanto, nos estádios e arenas capixabas a venda e o consumo de bebidas alcoólicas estão liberados.

O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes , entendeu que o Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/2003) proíbe o consumo de bebidas proibidas ou suscetíveis de gerar prática de atos de violência, mas, em razão da competência legislativa concorrente, os Estados podem definir exatamente quais bebidas devem ser proibidas.

A PGR argumentava que a lei estadual, ao permitir o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios e proibir apenas o consumo de bebidas destiladas ou com teor alcoólico superior a 14%, invadiu competência reservada à União para editar normas gerais sobre consumo e desporto.

Segundo a argumentação da Procuradoria, a restrição do Estatuto do Torcedor visa a ampliar a segurança de torcedores, cidadãos que transitam nas imediações dos eventos, usuários do sistema de transporte público, prestadores de serviços e comerciantes envolvidos com os jogos e agentes públicos que neles trabalham.