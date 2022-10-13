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Leonel Ximenes

Rede de restaurantes abre loja em Vila Velha e gera 40 empregos

Primeira unidade da rede nacional no ES será inaugurada no dia 27; investimento é de R$ 1,5 milhão

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 16:28

Públicado em 

13 out 2022 às 16:28
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A decoração do restaurante remete a uma floresta africana
A decoração do restaurante remete a uma floresta africana Crédito: Divulgação
Será inaugurado no dia 27 de outubro, em Vila Velha, o Restaurante Mundo Animal, a primeira unidade da rede nacional no Espírito Santo. Os donos da franquia, que investiram R$ 1,5 milhão no negócio, anunciam que vão gerar 40 empregos diretos com o novo empreendimento.
Há vagas para recepcionista, garçom, operador de caixa, auxiliar de cozinha e limpeza, entre outras (veja no final do texto como enviar currículos para as vagas). Com esta inauguração, o Mundo Animal chega a 61 unidades espalhadas por 13 Estados.

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A loja de Vila Velha fica localizada na Av. Santa Leopoldina, 85, em Coqueiral de Itaparica, tem 750 metros quadrados e 510 lugares disponíveis, incluindo um espaço para o lazer das crianças, além de uma lojinha de produtos personalizados, como almofadas, copos, camisetas e pelúcias.
No cardápio, a lanchonete oferece opções como torres de batata, lanches diversos e tábuas de petiscos. O Batatão, carro-chefe da marca, oferece uma mistura de batatas fritas, carnes, recheios e molhos variados.

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Para as vagas disponíveis, os interessados deverão enviar o currículo para o e-mail [email protected] 
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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