Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Único shopping de Vila Velha grátis passa a cobrar pelo estacionamento

Saiba os horários e as condições para que o usuário tenha isenção da taxa

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 11:49

Públicado em 

09 jun 2022 às 11:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

De segunda até sexta-feira, até as 14h, a vaga não é cobrada no Boulevard Shopping
De segunda até sexta-feira, até as 14h, a vaga não é cobrada no Boulevard Shopping Crédito: Boulevard Shopping/Divulgação
Clientes de shoppings de Vila Velha, mão no bolso: o Boulevard, único shopping da cidade que ainda oferecia estacionamento grátis, passou a cobrar pelo serviço a partir de maio. O valor para carro é de R$ 4 por um período de 12 horas; para moto, nas mesmas condições, o custo é de R$ 2.
Mas, em algumas circunstâncias, o estacionamento pode ser gratuito. Por exemplo, de segunda a sexta-feira, até as 14h, a vaga não é cobrada. No fim de semana (sábado e domingo), o serviço será cobrado em qualquer hora.

Veja Também

Maior shopping de Vila Velha vai passar a cobrar pelo estacionamento

Também estará isento do estacionamento do shopping quem fizer compras com valor mínimo de R$ 70 no Supermercado Extrabom, desde que não exceda o período de três horas de utilização do espaço.
Os frequentadores da academia que funciona no Boulevard Shopping têm isenção pelo período de até duas horas. Também não paga quem utilizar o estacionamento por até 15 minutos (o tempo de tolerância), todos os dias.

Veja Também

ES terá novo shopping com investimento de mais de R$ 250 milhões

Depois da megafusão, shopping no ES pode ser vendido

Meganegócio fechado: 2 grandes shoppings de Vila Velha terão o mesmo dono

A tarifa de estacionamento pode ser paga em oito máquinas automáticas, que aceitarão pagamento por cartão de débito ou crédito. Elas estão localizadas em pontos estratégicos nos acessos no piso 1 e piso 0. Para pagamento com dinheiro deverá ser utilizado o caixa localizado no Piso 1 portaria C, próximo à loja Sipolatti.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Shopping Vitória desativa duas salas de cinema e instala megarrestaurante

Empresário investe R$ 1,6 milhão e abre mais 4 lojas autônomas no ES

Famosa loja de fazenda do ES se expande e chega a São Paulo

Havan diz que ainda pretende abrir loja em Cariacica

Loja em Vitória vende iguaria importada por R$ 8 mil o quilo

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Vila Velha Comércio Shoppings
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados