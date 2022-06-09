Único shopping de Vila Velha grátis passa a cobrar pelo estacionamento

De segunda até sexta-feira, até as 14h, a vaga não é cobrada no Boulevard Shopping Crédito: Boulevard Shopping/Divulgação

Clientes de shoppings de Vila Velha , mão no bolso: o Boulevard, único shopping da cidade que ainda oferecia estacionamento grátis, passou a cobrar pelo serviço a partir de maio. O valor para carro é de R$ 4 por um período de 12 horas; para moto, nas mesmas condições, o custo é de R$ 2.

Mas, em algumas circunstâncias, o estacionamento pode ser gratuito. Por exemplo, de segunda a sexta-feira, até as 14h, a vaga não é cobrada. No fim de semana (sábado e domingo), o serviço será cobrado em qualquer hora.

Também estará isento do estacionamento do shopping quem fizer compras com valor mínimo de R$ 70 no Supermercado Extrabom, desde que não exceda o período de três horas de utilização do espaço.

Os frequentadores da academia que funciona no Boulevard Shopping têm isenção pelo período de até duas horas. Também não paga quem utilizar o estacionamento por até 15 minutos (o tempo de tolerância), todos os dias.