Famosa loja de fazenda do ES se expande e chega a São Paulo

A pequena loja da Fazenda Carnielli no Morumbi, em São Paulo Crédito: Reprodução do Facebook

Maior mercado consumidor do país, São Paulo tem agora uma loja da Fazenda Carnielli, com todos os produtos da própria marca e do agroturismo de Venda Nova do Imigrante . A pequena loja fica no Shopping Portal do Morumbi, um dos endereços mais sofisticados da capital paulista.

As atrações principais da loja são o café capixaba 100% arábica, expresso ou coado, os variados queijos, a linguiça e o socol, embutido de origem italiana produzido nas montanhas do Espírito Santo. Doces, geleias e fubá de pedra, entre outros itens, também estão à disposição do consumidor paulistano, assim como produtos do agroturismo do Estado.

A loja paulistana começou de uma forma mais discreta em 2020, antes da pandemia, em parceria com um cliente dos Carnielli. Mas a partir do início de 2022 a unidade está sendo assessorada por uma neta do seu Domingos, neto do fundador da Fazenda Carnielli em Venda Nova, e sendo tocada por dois membros da própria família capixaba, que comemora os primeiros resultados.

Segundo Érica Milani Carnielli, que trabalha na área comercial e de informática da empresa, a pequena filial de São Paulo se transformou em ponto de encontro de capixabas que moram ou passam pela cidade. “É o sabor capixaba em São Paulo”, define.