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Leonel Ximenes

Famosa loja de fazenda do ES se expande e chega a São Paulo

Unidade comercializa produtos das montanhas capixabas no maior mercado consumidor do país

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 13:02

Públicado em 

31 mai 2022 às 13:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A pequena loja da Fazenda Carnielli no Morumbi, em São Paulo
A pequena loja da Fazenda Carnielli no Morumbi, em São Paulo Crédito: Reprodução do Facebook
Maior mercado consumidor do país, São Paulo tem agora uma loja da Fazenda Carnielli, com todos os produtos da própria marca e do agroturismo de Venda Nova do Imigrante. A pequena loja fica no Shopping Portal do Morumbi, um dos endereços mais sofisticados da capital paulista.
As atrações principais da loja são o café capixaba 100% arábica, expresso ou coado, os variados queijos, a linguiça e o socol, embutido de origem italiana produzido nas montanhas do Espírito Santo. Doces, geleias e fubá de pedra, entre outros itens, também estão à disposição do consumidor paulistano, assim como produtos do agroturismo do Estado.
A loja paulistana começou de uma forma mais discreta em 2020, antes da pandemia, em parceria com um cliente dos Carnielli. Mas a partir do início de 2022 a unidade está sendo assessorada por uma neta do seu Domingos, neto do fundador da Fazenda Carnielli em Venda Nova, e sendo tocada por dois membros da própria família capixaba, que comemora os primeiros resultados.

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Segundo Érica Milani Carnielli, que trabalha na área comercial e de informática da empresa, a pequena filial de São Paulo se transformou em ponto de encontro de capixabas que moram ou passam pela cidade. “É o sabor capixaba em São Paulo”, define.

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Além da loja da fazenda, em Venda Nova e em São Paulo, a Carnielli está presente com seus produtos em pontos de venda na Grande Vitória, inclusive em supermercados.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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montanhas Venda Nova do Imigrante São Paulo (SP) Comércio Café arábica Café capixaba
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