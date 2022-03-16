Começa o plantio do milho para a Festa da Polenta em Venda Nova

Mutirão para o plantio do milho utilizado na Festa da Polenta Crédito: Divulgação

Para ter polenta, tem que ter milho. E para ter milho, é preciso plantá-lo, certo? E para se fazer a mais tradicional iguaria da cozinha italiana no Espírito Santo , é preciso ter o cereal que faz o fubá, que se transforma em polenta. A receita é esta.

Juntando a fome com a vontade de comer, começa neste sábado (19), em Venda Nova do Imigrante , o tradicional “Plantio do Milho”, alimento que será colhido em outubro, em perfeitas condições, para ser servido na também tradicional Festa da Polenta, agora em sua 44ª edição.

A primeira “garfada”, neste sábado, dia de São José, está mobilizando a diretoria da Associação Festa da Polenta (Afepol) e centenas de voluntários que vão plantar o milho da festa na propriedade do senhor Clementino Caliman, no bairro Lavrinhas, às 15h30. O plantio também está aberto aos turistas que quiserem ajudar no mutirão.

Além de depositar cada grão nas pequenas covas na lavoura, os voluntários também vão depositar a esperança de que, desta vez, a mais tradicional festa das montanhas capixabas será inteiramente presencial - em 2020 foi virtual e no ano passado, semipresencial

"Além de homenagearmos nossos antepassados, que enfrentaram muitas dificuldades para criar a família, o plantio do milho representa o fortalecimento de um tempo de renascimento. Ano passado realizamos a Festa da Polenta de forma restrita devido à pandemia. Foi o recomeço após inúmeras perdas para a Covid-19. Neste ano, estamos esperançosos em realizar a festa sem restrições, com muita alegria" Paulo Mazzoco - Presidente da Associação Festa da Polenta (Afepol)

O evento será realizado em dois finais de semana - 7, 8 e 9 e 14, 15 e 16 de outubro - no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman e terá, claro, muita música, dança, comida e cultura. Afinal, estamos falando de uma festa italiana.

Público vibra com o tradicional tombo da polenta, ponto alto da festa em Venda Nova Crédito: Divulgação

O plantio do milho para a Festa da Polenta também recria o modo de cultivo dos primeiros imigrantes, cujas famílias tinham poucos recursos. Agora, voluntários de várias gerações se vestem com trajes típicos, se encontram para plantar o milho e revivem os costumes do início da chegada das primeiras famílias provenientes da Itália em Venda Nova, relembrando a rotina dos nonos e das nonas.

Além de reproduzir as vestes e o modo de produção, vários rituais são mantidos como o lanche distribuído no meio do trabalho e a confraternização ao final, com música e muitas comidas típicas. Comidas simples como inhame e banana cozida compõem as ofertas, que resgatam antigas e deliciosas receitas.