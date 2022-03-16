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Leonel Ximenes

Começa o plantio do milho para a Festa da Polenta em Venda Nova

Organizadores e voluntários esperam que o tradicional evento, neste ano, seja totalmente presencial

Públicado em 

16 mar 2022 às 02:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mutirão para o plantio do milho utilizado na Festa da Polenta
Mutirão para o plantio do milho utilizado na Festa da Polenta Crédito: Divulgação
Para ter polenta, tem que ter milho. E para ter milho, é preciso plantá-lo, certo? E para se fazer a mais tradicional iguaria da cozinha italiana no Espírito Santo, é preciso ter o cereal que faz o fubá, que se transforma em polenta. A receita é esta.
Juntando a fome com a vontade de comer, começa neste sábado (19), em Venda Nova do Imigrante, o tradicional “Plantio do Milho”, alimento que será colhido em outubro, em perfeitas condições, para ser servido na também tradicional Festa da Polenta, agora em sua 44ª edição.
A primeira “garfada”, neste sábado, dia de São José, está mobilizando a diretoria da Associação Festa da Polenta (Afepol) e centenas de voluntários que vão plantar o milho da festa na propriedade do senhor Clementino Caliman, no bairro Lavrinhas, às 15h30. O plantio também está aberto aos turistas que quiserem ajudar no mutirão.

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Além de depositar cada grão nas pequenas covas na lavoura, os voluntários também vão depositar a esperança de que, desta vez, a mais tradicional festa das montanhas capixabas será inteiramente presencial - em 2020 foi virtual e no ano passado, semipresencial.
A esperança tem fundamento, haja vista que as máscaras de proteção facial já não são mais obrigatórias em Venda Nova e mais 11 municípios da Região Serrana do ES, por terem sido classificados pela Sesa como de risco muito baixo para a transmissão da Covid.
"Além de homenagearmos nossos antepassados, que enfrentaram muitas dificuldades para criar a família, o plantio do milho representa o fortalecimento de um tempo de renascimento. Ano passado realizamos a Festa da Polenta de forma restrita devido à pandemia. Foi o recomeço após inúmeras perdas para a Covid-19. Neste ano, estamos esperançosos em realizar a festa sem restrições, com muita alegria"
Paulo Mazzoco - Presidente da Associação Festa da Polenta (Afepol)
O evento será realizado em dois finais de semana - 7, 8 e 9 e 14, 15 e 16 de outubro - no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman e terá, claro, muita música, dança, comida e cultura. Afinal, estamos falando de uma festa italiana.
Público vibra com o tradicional tombo da polenta, ponto alto da festa em Venda Nova
Público vibra com o tradicional tombo da polenta, ponto alto da festa em Venda Nova Crédito: Divulgação
O plantio do milho para a Festa da Polenta também recria o modo de cultivo dos primeiros imigrantes, cujas famílias tinham poucos recursos. Agora, voluntários de várias gerações se vestem com trajes típicos, se encontram para plantar o milho e revivem os costumes do início da chegada das primeiras famílias provenientes da Itália em Venda Nova, relembrando a rotina dos nonos e das nonas.

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Além de reproduzir as vestes e o modo de produção, vários rituais são mantidos como o lanche distribuído no meio do trabalho e a confraternização ao final, com música e muitas comidas típicas. Comidas simples como inhame e banana cozida compõem as ofertas, que resgatam antigas e deliciosas receitas.
Depois de terminados os trabalhos, uma mesa farta espera os voluntários. Enquanto saboreiam as delícias oferecidas, todos conversam, relembram histórias e, como sempre, cantam as mais lindas cancionetas italianas.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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