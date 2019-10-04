Festa da Polenta: 8 pratos e petiscos para entrar no clima do evento

Musse com queijos da montanha

No Café da Roça Altoé da Montanha, em Venda Nova, as pizzas são feitas com discos de polenta grelhados na chapa, em vez da massa tradicional de trigo. Molho de tomate caseiro e queijo minas são a base para as coberturas, em sete combinações diferentes. A mais famosa é a de socol com pasta de tomate seco (R$ 15/individual), e uma opção para os vegetarianos é a de antepasto de legumes com palmito e champignon (R$ 13/individual). A casa também prepara pastel e hambúrguer de polenta. Av. Prefeito Nicolau Falchetto, s/n, Bananeiras, Venda Nova do Imigrante. (28) 99915-9922. Foto: Guilherme Ferrari/Arquivo AG.

Entre os 10 raviólis do restaurante italiano Spaghetti & Cia, chama atenção o de polenta com ragu de linguiça calabresa. A massa, produzida na casa, é recheada com polentinha cremosa e queijo canastra. Por cima vai um molho de linguiça picante na medida e folhas de manjericão (R$ 52, individual). Vitória: Av. Leitão da Silva, 377. (27) 3324-8866. Vila Velha: Rua Anésio Alvarenga, 240, Praia da Costa. (27) 3299-6125. Foto: Evelize Calmon.

Cremosa e aveludada, a polenta faz bonito no petisco Atolada, que rendeu à Petiscaria do Jojô o prêmio de melhor bar no Roda de Boteco de 2018. Combinada a molho de requeijão e caldo de rabada, ela envolve pedaços de carne de sol flambada na cachaça e linguiça de pernil caseira (R$ 24,90 a porção). Rua Aristides Lobo, 20, Cristóvão Colombo, Vila Velha. (27) 99940-3782. Foto: Bruno Coelho/Divulgação.

Sucesso no restaurante Soeta desde a inauguração, há nove anos, o nhoque de polenta com creme de parmesão é finalizado com alcaparras e café. Os sabores combinam-se de forma surpreendente, mas o que mais chama atenção é a textura dos nhoques, que "explodem" na boca. A entrada custa R$ 48 no cardápio à la carte. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-4433. Foto: Fred Pitol/Divulgação.

Boa companhia para as saborosas linguiças de porco feitas em Santa Teresa, a polenta frita compõe uma entrada muito pedida no restaurante Cafe Haus. Além da linguicinha e dos cubos, crocantes por fora e cremosos por dentro, são adicionadas lâminas de alho crocante. Av. José Ruschi, 287, Centro, Santa Teresa. (27) 3259-1329. Foto: Rodrigo Borçato/Divulgação.

Polenta, rabada e agrião formam um trio irresistível na cozinha popular brasileira. No Regina Maris, com novo endereço em Vila Velha, a mistura rendeu à casa o terceiro lugar entre os melhores bares do Roda de Boteco de 2016. Ficou curioso? É só pedir pelo Extraordinário, bolinho de polenta recheado com rabada desfiada e agrião (R$ 35,90 a porção com 10). Rua Deolindo Perim, 79, Itaparica, Vila Velha. (27) 3299-0897. Foto: Gustavo Gracindo/Divulgação.

Com vista privilegiada para a Pedra Azul, o restaurante d'Bem de Domingos Martins acaba de lançar uma nova entrada com polenta. Preparada com fubá da região e milho verde, ela é servida cremosa, coberta por molho de linguiça artesanal e gratinada com queijo (R$ 48, para compartilhar). O restaurante fica na Fazenda Fjordland, da cavalgada ecológica, na Rota do Lagarto, Km 2,2, em Pedra Azul. (27) 99889-4575. Foto: Olivier Schochlin/Divulgação.