Venda Nova se prepara para a 41ª Festa da Polenta Crédito: TV Gazeta Sul

Quem chega em Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Estado, já se depara com o clima da tradicional Festa da Polenta . A faixa colocada na entrada do município convida os visitantes para esse evento que faz parte do calendário capixaba.

Nas ruas da cidade, faixas com as cores da Itália estão espalhadas por toda a parte. Isso porque é de lá que vieram as famílias que hoje vivem na região. Toda a ornamentação é para avisar que começa nesta sexta-feira (04) a 41ª edição da Festa da Polenta.

O evento que cresceu ao longo do anos acontece em dois fins de semanas e atrai turistas de vários estados. Em 2018, foram registrados mais de 70 mil visitantes em toda a festa, que conta com a ajuda de mais de 1.500 voluntários.

Gerson Malegoni é o responsável por cuidar da horta da casa da Nonna Crédito: TV Gazeta Sul

O Gerson Malegoni é o responsável por cuidar da horta da Casa da Nonna e conta que o visitante pode se sentir em família. "Se o turista quiser levar alguma coisa da horta da Nonna, pode pegar à vontade. Não tem problema nenhum não."

Geraldo Agrissi ajuda na ornamentação do paiol do Nonno Crédito: TV Gazeta Sul

Já o Paiol do Nonno fica aos cuidados do Geraldo Agrissi, que decora todo o ambiente para ficar bem no clima da festa. "Aqui nós vamos pendurar os balaios, espigas de milho e vários outros itens que ficam no Paiol do Nonno."

Ângelo Falqueto tem 78 anos e trabalha na festa há 41 anos Crédito: TV Gazeta Sul

Outro voluntário que dá um show de disposição é o Ângelo Falqueto, de 78 anos, que já trabalha na festa há 41 anos. “Aqui nós vamos moer cana no engenho com os bois e vamos fazer os tira-gostos, como mandioca frita, torresmo, linguiça. Vamos botar para quebrar.”

Além dos voluntários, toda a cidade se movimenta na época da festa. Venda Nova do Imigrante tem pouco mais de 20 mil habitantes, mas durante o evento o número de pessoas aumenta consideravelmente e lota os hotéis do município.

A subgerente de um hotel Geana Rosa disse que restam poucas vagas para quem quiser se hospedar na cidade durante a festa. “A menos de uma semana, só restam três vagas.”

E quem não abre mão de ficar na cidade, deixa o hotel reservado de um ano para o outro. “Nós temos os hóspedes fiéis. Eles vêm para a festa em um ano e já deixam reservado para o próximo ano, só aguardando a programação. Eles sempre retornam”, afirma a gerente de um hotel, Vanessa Nalli.