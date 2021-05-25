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Leonel Ximenes

Venda Nova selecionada entre oito cidades do país para projeto de turismo

Escolhida por dois ministérios, Capital Nacional do Agroturismo vai participar do  “Experiências do Brasil Rural”

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 18:05

Públicado em 

25 mai 2021 às 18:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

As boas-vindas aos visitantes da Capital Nacional do Agroturismo
As boas-vindas aos visitantes da Capital Nacional do Agroturismo Crédito: PMVNI
Venda Nova do Imigrante, a Capital Nacional do Agroturismo, foi selecionada pelos Ministérios do Turismo e da Agricultura para figurar na lista de oito roteiros do país que vão participar do projeto “Experiências do Brasil Rural”.
O projeto, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), tem como objetivo apoiar e promover o turismo em áreas rurais do país. De um total de 52 projetos de todo o Brasil que priorizavam quatro cadeias produtivas (queijo, vinho, cerveja e frutos da Amazônia), apenas oito foram selecionados.
A cidade da região serrana capixaba, que tem 39 empreendimentos turísticos cadastrados oficialmente, foi contemplada no roteiro Agroturismo.

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“O projeto trará muita visibilidade não só para o município, mas para a região e o Estado do Espírito Santo. É uma forma de impulsionar os nossos produtos, serviços de agricultura familiar, agroturismo e do turismo como um todo”, comemora Carla Caliman, secretária Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato.
Por causa da pandemia de Covid-19, as atividades de desenvolvimento do projeto serão realizadas de forma remota. Nesta quinta-feira (27), servidores da prefeitura participarão de uma reunião para início das atividades que serão desenvolvidas nos próximos meses.
O roteiro “Agroturismo” é resultado de uma ação realizada em conjunto pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato e pela Secretaria Municipal de Agricultura, com o apoio do Agrotur e do Convention Montanhas Capixabas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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