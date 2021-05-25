Venda Nova selecionada entre oito cidades do país para projeto de turismo

As boas-vindas aos visitantes da Capital Nacional do Agroturismo Crédito: PMVNI

Venda Nova do Imigrante , a Capital Nacional do Agroturismo, foi selecionada pelos Ministérios do Turismo e da Agricultura para figurar na lista de oito roteiros do país que vão participar do projeto “Experiências do Brasil Rural”.

O projeto, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), tem como objetivo apoiar e promover o turismo em áreas rurais do país. De um total de 52 projetos de todo o Brasil que priorizavam quatro cadeias produtivas (queijo, vinho, cerveja e frutos da Amazônia), apenas oito foram selecionados.

A cidade da região serrana capixaba, que tem 39 empreendimentos turísticos cadastrados oficialmente, foi contemplada no roteiro Agroturismo.

“O projeto trará muita visibilidade não só para o município, mas para a região e o Estado do Espírito Santo. É uma forma de impulsionar os nossos produtos, serviços de agricultura familiar, agroturismo e do turismo como um todo”, comemora Carla Caliman, secretária Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato.

Por causa da pandemia de Covid-19, as atividades de desenvolvimento do projeto serão realizadas de forma remota. Nesta quinta-feira (27), servidores da prefeitura participarão de uma reunião para início das atividades que serão desenvolvidas nos próximos meses.