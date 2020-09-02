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Região das Montanhas Capixabas

Região Serrana: um pouco da Europa no Sul do Espírito Santo

Empresários da Região Serrana criam estratégia para receber turistas para movimentar o fluxo econômico da região das montanhas capixabas

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 17:01
Foto Belezas do Sul
Restaurante do Chef Ari, localizado em Domingos Martins Crédito: Chef Ari
As montanhas desenham paisagens verdes. O clima mais frio dá sensação agradável de aconchego. Passar pelas cidades que compõem a Região Serrana do Estado é contemplar um pedaço da Europa no Brasil. Muito disso é devido a forte imigração europeia dessas cidades, que hoje, são referência no turismo de todo o país. Uma das cidades que representam bem tudo isso é Venda Nova do Imigrante.
O município é conhecido como a Capital Nacional do Agroturismo, e é da terra que vem a força econômica da cidade. Foi por meio do que é produzido no campo, que a cidade cresceu. Um dos atores que ajudaram foi o agricultor e empresário Leandro Carnielli, um dos primeiros a montar uma agroindústria na região. Como tanto outros, foi pego de surpresa com a pandemia do novo coronavírus.
Desde março o turismo teve um apagão, no início de julho começamos a ver o movimento voltar. Sabemos que é o momento do turismo interno, estamos esperando receber turistas de até 500 km, que conseguem vir de carro, sem precisar de contato com outras pessoas. explica Leandro.
Mesmo com o retorno tímido dos turistas, os cuidados nos empreendimentos do setor estão seguindo todos os protocolos dos órgãos de saúde. Os locais que recebem pessoas colocaram álcool gel, determinaram o uso de máscaras, limitaram o número de clientes em um mesmo ambiente.
Mudanças
Há quatro anos no mercado de agroturismo, a empreendedora Mariana Bissoli, vende receitas de família, como geleias, antepastos, molhos, caldos, um total de 40 produtos em uma loja dentro da propriedade, na zona rural de Venda Nova. Acostumada a receber os turistas, mostrar tudo e levá-los às plantações, teve que se reinventar neste momento.
Foto Belezas do Sul
Restaurante Chef Ari Crédito:
Precisamos nos adaptar, principalmente na parte da tecnologia e no delivery. Antes as pessoas vinham até o empreendimento para adquirir os produtos. Com a pandemia ficamos a ver navios! Então, procuramos fazer alguns cursos gratuitos na internet para poder melhorar a parte digital e investir no delivery, modulando as entregas de acordo com a data e horário que os clientes preferem, contou.
Porém, ela não é a única que tem criado novas formas de gerar renda e manter a economia da região Serrana, que representava quase 2,5 % do Produto Interno Bruno - soma dos bens e serviços finais produzidos - do Espírito Santo. Aos pés da majestosa Pedra Azul, em Domingos Martins, está o restaurante do Chef Ari Cardoso, inaugurado há um ano, e mesmo com pouco tempo de estrada, precisou fortalecer suas formas de venda.
Foto Belezas do Sul
Dadinhos de tapioca Crédito: Chef Ari
Começamos a trabalhar com muito delivery, comidas congeladas, a fim de levar o nosso produto que é conhecido para a residência das pessoas. Acredito que a covid-19, tem seu lado negativo sim, mas também tirou muita gente do conforto, ressalta.
E assim como o chef que é um apreciador das belezas e da gastronomia da Região Serrana, quem é da terra, e está se adaptando às mudanças vislumbra um futuro, ainda melhor e mais tecnológico. No mercado de hoje, precisamos estar em constante evolução e a tecnológica é a mais importante nessa pandemia, finaliza Mariana.

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