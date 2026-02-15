A Gazeta - Agora

Piloto de paramotor é resgatado após cair no mar em Guriri, São Mateus

Publicado em 15/02/2026 às 18h52
Segundo Corpo de Bombeiros, piloto sofreu queda de parapente, por volta das 10h, na praia da Guriri, em São Mateus

Um piloto de paramotor foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair no mar na Praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, por volta das 10h deste domingo (15). A cena chamou a atenção de banhistas, que entraram na água para tentar ajudar a vítima.

O Corpo de Bombeiros informou que atuava na região devido à Operação Verão e realizou o resgate com apoio de guarda-vidas. De acordo com a corporação, o homem apresentava sinais de afogamento e foram utilizadas técnicas de reanimação.

Após os primeiros socorros, o piloto foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital do município. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.

