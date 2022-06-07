Empresário investe R$ 1,6 milhão e abre mais 4 lojas autônomas no ES

As lojas autônomas são estabelecimentos comerciais que funcionam 24 horas e onde há ausência parcial ou completa de funcionários para mediar as transações. Essas lojas não possuem caixas e o pagamento é realizado on-line (ou via totem). O modelo de negócio foi concebido com o objetivo de facilitar a experiência de compra dos consumidores. Trata-se de uma loja sem caixas de pagamento: o consumidor escaneia um QR Code para liberar a catraca de entrada e, lá dentro, seleciona os produtos que deseja. Ao sair do ponto de venda (PDV), o sistema automaticamente debita os produtos mediante pagamento com cartão de crédito, picpay, pix, vale-refeição ou vale-alimentação.