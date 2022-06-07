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Leonel Ximenes

Empresário investe R$ 1,6 milhão e abre mais 4 lojas autônomas no ES

A primeira unidade da expansão será inaugurada em 22 de julho, na Praia da Costa

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 02:11

Públicado em 

07 jun 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Projeção de como ficará a loja da Praia da Costa que será inaugurada em julho
Projeção de como ficará a loja da Praia da Costa que será inaugurada em julho Crédito: Divulgação
Nos próximos dois anos, a Grande Vitória vai ganhar mais quatro franquias da Zaitt, primeira loja de rua autônoma da América Latina, sendo três em Vila Velha e uma em Guarapari. A primeira delas deve ser inaugurada em 22 de julho na Praia da Costa. No total,  o investimento previsto nas quatro lojas, até o final de 2023, é de R$ 1,4 a 1,6 milhão.
Empresa capixaba que investe no segmento de mercado autônomo, a Imarket já conta com 22 unidades instaladas da Market4u, comércio autônomo dentro de condomínios e empresas.

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No Espírito Santo já existem duas unidades da Zaitt, de outro franqueador: uma na Praia do Canto e outra em Alphaville Jacuy, na Serra.

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Zaitt foi inaugurada em 2019 e tem 17 unidades em nove Estados e no Distrito Federal que funcionam 24 horas por dia, sem atendentes, com ampla variedade de produtos e pagamentos por aplicativo. São cerca de 500 itens comercializados. É uma mistura de loja de conveniência e mercadinho do bairro, com tecnologia que aposta na honestidade dos clientes.
Os itens mais vendidos na loja autônoma são bebidas alcoólicas e não alcoólicas e comidas rápidas, tipo snacks. A expectativa, entretanto, é que os materiais de limpeza e higiene e itens de mercearia também tenha boa saída nas futuras lojas no ES, como acontece nos mercados da Market4u em condomínios e empresas

Como funciona uma loja autônoma?

As lojas autônomas são estabelecimentos comerciais que funcionam 24 horas e onde há ausência parcial ou completa de funcionários para mediar as transações. Essas lojas não possuem caixas e o pagamento é realizado on-line (ou via totem). O modelo de negócio foi concebido com o objetivo de facilitar a experiência de compra dos consumidores. Trata-se de uma loja sem caixas de pagamento: o consumidor escaneia um QR Code para liberar a catraca de entrada e, lá dentro, seleciona os produtos que deseja. Ao sair do ponto de venda (PDV), o sistema automaticamente debita os produtos mediante pagamento com cartão de crédito, picpay, pix, vale-refeição ou vale-alimentação.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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