Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Após 54 anos, maior entidade empresarial do ES acaba com a reeleição

Novo presidente promete encerrar o ciclo de mandatos consecutivos na instituição que teve até hoje apenas três líderes

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 16:53

Públicado em 

25 mai 2022 às 16:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sede da Fecomércio-ES: novo presidente, Idalberto Moro, assume no dia 22 de junho
Sede da Fecomércio-ES: novo presidente, Idalberto Moro, assume no dia 22 de junho Crédito: Fecomércio-ES/Divulgação
A Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo) vai romper uma (nefasta) tradição de 54 anos: a reeleição dos seus presidentes. O compromisso, que consta do programa da chapa única e vencedora da eleição desta segunda-feira (23), é de Idalberto Moro, o novo comandante de uma das maiores entidades empresariais do Espírito Santo. Ele vai assumir o cargo no dia 22 de junho para liderar a federação pelos próximos quatro anos. E para por aí.
Criada por Américo Buaiz em 1954 e fundada formalmente em 1968, sob nova legislação, a Fecomércio-ES desde então teve apenas três presidentes: Antônio de Oliveira Santos, Hamilton Rebello e José Lino Sepulcri. Este último está completando 16 anos no poder, mas ainda perde para seu antecessor, que ficou durante 20 anos dando as cartas na entidade.
Formada por 22 sindicatos filiados, a Fecomércio-ES e seus novos dirigentes dizem querer “oxigenar” a entidade e um dos compromissos decorrentes dessa meta é a renovação, como consta no eixo programático da chapa liderada por Idalberto Moro no item “governança”.

Veja Também

Depois de 16 anos, comando da Fecomércio vai mudar no ES

Por unanimidade, Idalberto Moro é eleito na Fecomércio

Diz o texto do programa: “Alternância na composição do quadro dirigente, não permitida a reeleição, com mandatos de quatro anos, com representatividade preferencialmente rotativa entre os diversos segmentos de bens, comércio e serviços”.
O fim da reeleição, aliás, foi o caminho escolhido pela também poderosa Federação das Indústrias do ES (Findes). Na gestão passada, de Leo de Castro, o conselho da Findes mudou seus estatutos e acabou com a reeleição dos seus presidentes, como era tradição. Atualmente, a Findes é presidida por Cris Samorini, que cumpre mandato de três anos.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Prefeitura no ES denuncia golpe de estelionatário no comércio

Futuros comandantes da Fecomércio/ES definem seu homem-forte

Nova lei muda placas para deficientes visuais no comércio do ES

Poucas&Boas: Em Vitória, tem carne até com alarme antifurto no comércio

Fecomércio-ES pede ao governo reforço na segurança contra  roubos e saques

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Findes Comércio Fecomércio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados