Trânsito livre: obra vai eliminar o pior cruzamento da Reta da Penha

Nada de semáforos e de trânsito engarrafado. A Prefeitura de Vitória
lança, nesta sexta-feira (22), o edital para contratação de um anteprojeto de construção de um mergulhão no cruzamento da Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha) com a Avenida Rio Branco, local de grandes engarrafamentos e o maior alvo de reclamações de motoristas, segundo a PMV.
Com a passagem de nível sob a Reta da Penha, os motoristas que vierem pela Rio Branco, tanto de Santa Lúcia como da Praia do Canto
, não precisarão mais enfrentar semáforos e trânsito retido no cruzamento. A passagem ficará livre pelo mergulhão, nos dois sentidos.
O anteprojeto, que tem custo estimado em pouco mais de R$ 220 mil, deverá ser entregue à prefeitura no prazo de 90 dias. A PMV espera que o edital para a obra esteja concluído até o final do primeiro semestre do ano que vem. "O valor e prazo agora não é possível fazer por conta da complexidade que a obra pode ter", pondera o prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos).
Além de dar fluidez no trânsito em duas das principais avenidas da Capital, o mergulhão, segundo a PMV, também vai conectar as ciclovias da Av. Rio Branco entre os bairros de Santa Lúcia e da Praia do Canto.