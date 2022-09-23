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Leonel Ximenes

Trânsito livre: obra vai eliminar o pior cruzamento da Reta da Penha

Saiba como será a nova estrutura que beneficiará motoristas que trafegam por duas das mais importantes avenidas de Vitória

Públicado em 

23 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cruzamento da Reta da Penha com a Av. Rio Branco: um dos mais problemáticos de Vitória
Cruzamento da Reta da Penha com a Av. Rio Branco: um dos mais problemáticos de Vitória Crédito: Elizabeth Nader
Nada de semáforos e de trânsito engarrafado. A Prefeitura de Vitória lança, nesta sexta-feira (22), o edital para contratação de um anteprojeto de construção de um mergulhão no cruzamento da Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha) com a Avenida Rio Branco, local de grandes engarrafamentos e o maior alvo de reclamações de motoristas, segundo a PMV.
Com a passagem de nível sob a Reta da Penha, os motoristas que vierem pela Rio Branco, tanto de Santa Lúcia como da Praia do Canto, não precisarão mais enfrentar semáforos e trânsito retido no cruzamento. A passagem ficará livre pelo mergulhão, nos dois sentidos.
O anteprojeto, que tem custo estimado em pouco mais de R$ 220 mil, deverá ser entregue à prefeitura no prazo de 90 dias. A PMV espera que o edital para a obra esteja concluído até o final do primeiro semestre do ano que vem. "O valor e prazo agora não é possível fazer por conta da complexidade que a obra pode ter", pondera o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

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Além de dar fluidez no trânsito em duas das principais avenidas da Capital, o mergulhão, segundo a PMV, também vai conectar as ciclovias da Av. Rio Branco entre os bairros de Santa Lúcia e da Praia do Canto.

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Conforme a coluna mostrou no mês passado, a Prefeitura de Vitória também vai construir um mergulhão no cruzamento da Avenida Fernando Ferrari com a Avenida Adalberto Simão Nader, em Goiabeiras. Essas obras têm como meta melhorar a mobilidade urbana na Capital.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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