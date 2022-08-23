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Leonel Ximenes

Viaduto e mergulhão vão eliminar um dos piores cruzamentos de Vitória

Gargalo na região aumentou, segundo a PMV, com o novo aeroporto e a ampliação de duas grandes avenidas

Públicado em 

23 ago 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O projeto prevê a eliminação do cruzamento entre as Avenidas Fernando Ferrari e Adalberto Simão Nader
O projeto prevê a eliminação do cruzamento entre as Avenidas Fernando Ferrari e Adalberto Simão Nader Crédito: PMV/Divulgação
Um dos maiores gargalos do trânsito de Vitória, o cruzamento das Avenidas Adalberto Simão Nader, Fernando Ferrari e Professor Fernando Duarte Rabelo, em Goiabeiras, vai acabar. A prefeitura lançou um edital de contratação do projeto executivo para a obra, que prevê a construção de um viaduto (elevado) e uma passagem de nível subterrânea, também conhecida como mergulhão.
O projeto, no valor de R$ 329 mil, deverá estar concluído em 90 dias. Segundo o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), a licitação para a obra deverá ser lançada no primeiro semestre do ano que vem. O valor e o prazo de conclusão vão depender dos estudos apontados pelo projeto executivo. “É uma intervenção importantíssima para a mobilidade urbana da Grande Vitória”, destaca Pazolini.

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Em nota técnica enviada à coluna, a PMV avalia que a ampliação da Av. Fernando Ferrari e da Av. Dante Michelini e a mudança do terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória tiveram um efeito significativo na utilização da Av. Adalberto Simão Nader. “Tal fato gerou, e continua gerando, uma demanda de veículos maior na região”, constata a área técnica da prefeitura.
O cruzamento entre as Av. Adalberto Simão Nader e Fernando Ferrari, em Goiabeiras, que será eliminado
O cruzamento entre as Av. Adalberto Simão Nader e Fernando Ferrari, em Goiabeiras, que será eliminado Crédito: PMV/Divulgação
Além disso, essas mudanças viárias realizadas na Capital, pondera a prefeitura, acarretaram problemas de mobilidade urbana na região de Goiabeiras. “Estudos de tráfego e impactos na circulação urbana identificaram que a interseção da Av. Adalberto Simão Nader com a Av. Fernando Ferrari já possui pontos de conflito e gargalos que obstaculizam a circulação e fluidez do tráfego”, diz a PMV.
O projeto propõe melhorar o acesso da Av. Fernando Ferrari para a Av. Adalberto Nader por meio de um elevado (alça viária) e o acesso da Av. Prof. Fernando Rabelo para a Adalberto Nader por meio de um mergulhão (passagem de nível ou trincheira).

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Além de acertar os problemas da drenagem do local conectando-a à rede de drenagem existente, o projeto também tem como objetivo dar acessibilidade aos pedestres, conectar as ciclovias existentes às futuras intervenções viárias e resolver os acessos secundários do cruzamento.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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