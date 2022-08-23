Viaduto e mergulhão vão eliminar um dos piores cruzamentos de Vitória

Um dos maiores gargalos do trânsito de Vitória
, o cruzamento das Avenidas Adalberto Simão Nader, Fernando Ferrari e Professor Fernando Duarte Rabelo, em Goiabeiras
, vai acabar. A prefeitura lançou um edital de contratação do projeto executivo para a obra, que prevê a construção de um viaduto (elevado) e uma passagem de nível subterrânea, também conhecida como mergulhão.
O projeto, no valor de R$ 329 mil, deverá estar concluído em 90 dias. Segundo o prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos), a licitação para a obra deverá ser lançada no primeiro semestre do ano que vem. O valor e o prazo de conclusão vão depender dos estudos apontados pelo projeto executivo. “É uma intervenção importantíssima para a mobilidade urbana da Grande Vitória”, destaca Pazolini.
Em nota técnica enviada à coluna, a PMV avalia que a ampliação da Av. Fernando Ferrari e da Av. Dante Michelini e a mudança do terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória
tiveram um efeito significativo na utilização da Av. Adalberto Simão Nader. “Tal fato gerou, e continua gerando, uma demanda de veículos maior na região”, constata a área técnica da prefeitura.
Além disso, essas mudanças viárias realizadas na Capital, pondera a prefeitura, acarretaram problemas de mobilidade urbana na região de Goiabeiras. “Estudos de tráfego e impactos na circulação urbana identificaram que a interseção da Av. Adalberto Simão Nader com a Av. Fernando Ferrari já possui pontos de conflito e gargalos que obstaculizam a circulação e fluidez do tráfego”, diz a PMV.
O projeto propõe melhorar o acesso da Av. Fernando Ferrari para a Av. Adalberto Nader por meio de um elevado (alça viária) e o acesso da Av. Prof. Fernando Rabelo para a Adalberto Nader por meio de um mergulhão (passagem de nível ou trincheira).
Além de acertar os problemas da drenagem do local conectando-a à rede de drenagem existente, o projeto também tem como objetivo dar acessibilidade aos pedestres, conectar as ciclovias existentes às futuras intervenções viárias e resolver os acessos secundários do cruzamento.