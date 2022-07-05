Restaurante em Vitória instala caixa para descarte de pinos de cocaína

O depósito de pinos de cocaína instalado no banheiro de um restaurante em Vitória Crédito: Foto do leitor

Cansado de ver seu banheiro ficar entupido com pinos de cocaína no vaso sanitário, o proprietário de um restaurante na Praia do Suá, em Vitória , instalou um recipiente para que os usuários da droga descartem o material em local mais adequado - no caso, uma caixa. “Reciclagem, deposite seu pino aqui”, diz o aviso afixado no banheiro do estabelecimento.

ENTUPIMENTO TAMBÉM EM VILA VELHA

Não é um caso isolado. Em setembro de 2020, a coluna registrou que em um bar na região de Terra Vermelha, em Vila Velha, a polícia, durante uma operação, também flagrou um aviso no banheiro orientando os usuários de cocaína a descartar os pinos da droga em um recipiente abaixo do lavatório. O motivo era o mesmo: entupimento da tubulação do banheiro.

NA SERRA, OBSTRUÇÃO DO ESGOTO

E em abril último, a coluna informou que centenas de pinos de cocaína foram retirados da rede de esgoto de quatro bairros da Serra. O descarte irregular do material plástico, segundo a concessionária de saneamento do município, estava contribuindo para obstruir as tubulações.

VITÓRIA LIDERA RANKING NACIONAL

Em ranking publicado pela revista IstoÉ, Vitória aparece como líder no ranking de desenvolvimento humano das cidades de grande porte, por oferecer sustentabilidade para os seus 370 mil habitantes.

QUEM É QUEM NO RANKING

Na capital capixaba, o periódico destaca itens como o PIB de R$ 21,6 bilhões, o PIB per capita de R$ 59.693.,66 e a renda per capita mensal de R$ 3,9 salários-mínimos. No indicador de desenvolvimento humano, Vitória ficou à frente de Palmas (TO), Brasília (DF), Florianópolis (SC) e Niterói (RJ).

O TENENTE MAXISTA

O convite para a reunião de Max Filho na conta do Tenente Assis no Instagram Crédito: Reprodução do Instagram

Só faltou um “R” para o Tenente Assis virar “marxista”. Nesta segunda-feira (4) apareceu em suas redes sociais a publicação do convite para a tradicional reunião semanal com Max Filho, pré-candidato tucano à Câmara dos Deputados. A assessoria do bombeiro, que também quer ser deputado federal, mas pelo PTB, afirma que foi uma invasão, que estão investigando e que é caso de polícia.

SÃO PEDRO NÃO É SURDO

A retomada presencial da festa de São Pedro, em Vitória, tem que ser comemorada. Mas neste ano houve exagero. O som alto, que foi até de madrugada, foi ouvido até na Prainha e na região do Terminal do Transcol de Vila Velha, do outro lado da baía.

SÃO PEDRO NÃO É SURDO 2

Moradores da Enseada do Suá também reclamaram muito do barulho causado pelo show do Alemão do Forró, na mesma festa, na última sexta-feira (1º). Relatos dão conta de que a apresentação terminou perto de 1h da manhã e a bagunça na Praça do Papa se estendeu até 3h.

E A LEI DO SILÊNCIO?

Estabelecimento que funciona na Avenida Muqui, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, tem tirado o sono dos moradores. Tudo por causa da música alta, especialmente no fim de semana, que vai até 7h30.

NÃO HÁ VAGAS PARA NOVAS DELEGACIAS

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou ao deputado Danilo Bahiense (PL) que não há possibilidade de abertura de novas Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente no Estado (DPCAs). Não há imóveis, servidores e nem dotação orçamentária para isso, alega o governo do Estado.

O TAMANHO DA TRAGÉDIA

No ano passado, de acordo com o parlamentar, 101 crianças e adolescentes foram assassinados no Espírito Santo. E o Anuário Brasileiro da Segurança Pública apontou o registro de 1.062 estupros de vulneráveis.

DOCUMENTÁRIO SOBRE RUBEM BRAGA

“O Voo da Borboleta Amarela”, a cinebiografia que conta a história do cronista capixaba Rubem Braga, dirigida por Jorge Oliveira, com codireção de Pedro Zoca e produção de Ana Maria Rocha, já está em vários festivais de cinema na Europa, nas Américas e no Brasil. Mas, antes de ser visto nesses principais eventos internacionais e nacionais, o longa-metragem tem pré-estreia marcada para os dias 7 e 8 de julho, às 19h30, em sessão privada, no Centro Cultural Sesi, em Jardim da Penha, em Vitória.

FILMADO EM DOIS PAÍSES

O documentário foi filmado numa fazenda em Muqui, no Sul do ES, no Rio de Janeiro e na cidade de Braga, em Portugal. Segundo Oliveira, “O Voo da Borboleta Amarela” demorou cinco anos para ser produzido, além de mais dois de pesquisa para a realização do argumento e roteiro. Durante esse tempo, o diretor debruçou-se sobre as dezenas de livros de Rubem Braga, considerado o mais importante cronista brasileiro, autor de mais de 15 mil crônicas.

DEUS ESTÁ VENDO

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), foi a São Paulo para uma visita à Convenção Geral das Assembleias de Deus. Segundo Erick, para dialogar sobre o futuro do Estado e do Brasil. Em outras palavras, foi buscar o apoio da maior igreja evangélica do país para sua candidatura a governador do Estado.

VÁ NA PAZ

A coluna registra e lamenta a morte do cardeal dom Dom Cláudio Hummes, arcebispo emérito de São Paulo. Dom Cláudio era um pastor que tinha cheiro das ovelhas que pastoreava; não era um indolente ocupante de palácios episcopais.

ALÔ, DR. PEDRO GUIMARÃES!