Bar em Vila Velha tinha aviso aos usuários de cocaína

No local, onde foram apreendidas máquinas de jogo do bicho
, um cartaz no banheiro avisava os frequentadores e viciados para jogar o pino de cocaína num recipiente especialmente instalado para o descarte do material plástico que acondiciona a droga.
“É muito comum nessas operações a gente apreender drogas, mas esse cartaz com o aviso aos usuários de cocaína
realmente nos surpreendeu”, admitiu um policial civil que participou da investida.
Por sinal, traficantes costumam “customizar” o pino no sentido de "agregar valor"
ao produto ou para ressaltar a pureza da droga. Já foram encontrados no Estado entorpecentes estampados com o rosto do presidente Jair Bolsonaro
, com a marca de uma famosa rede de fast-food e, ainda, com o brasão do Super-Homem, um dos mais comuns. Há ainda os mais ousados que colocam o selo da facção à qual pertencem.
No flagrante de quinta (10) à noite, observe que o pino que aparece na foto é cor-de-rosa, o que, segundo policiais experientes, indica que a droga foi consumida por mulheres.