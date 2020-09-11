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Leonel Ximenes

Bar em Vila Velha tinha aviso aos usuários de cocaína

Até a polícia se surpreendeu com a ousadia dos traficantes da região de Terra Vermelha

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 16:36

Públicado em 

11 set 2020 às 16:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aviso dentro do banheiro de uma bar aos usuários de cocaína em Terra Vermelha
O aviso dentro do banheiro aos usuários de cocaína Crédito: Foto do leitor
A ousadia surpreendeu até a polícia. Agentes da Delegacia de Costumes e Diversões (Decodi) fizeram uma operação na noite desta quinta-feira (10) em comércios da região de Terra Vermelha, em Vila Velha, e flagraram um aviso pouco comum em um desses estabelecimentos.
No local, onde foram apreendidas máquinas de jogo do bicho, um cartaz no banheiro avisava os frequentadores e viciados para jogar o pino de cocaína num recipiente especialmente instalado para o descarte do material plástico que acondiciona a droga.
“É muito comum nessas operações a gente apreender drogas, mas esse cartaz com o aviso aos usuários de cocaína realmente nos surpreendeu”, admitiu um policial civil que participou da investida.
Por sinal, traficantes costumam “customizar” o pino no sentido de "agregar valor" ao produto ou para ressaltar a pureza da droga. Já foram encontrados no Estado entorpecentes estampados com o rosto do presidente Jair Bolsonaro, com a marca de uma famosa rede de fast-food e, ainda, com o brasão do Super-Homem, um dos mais comuns. Há ainda os mais ousados que colocam o selo da facção à qual pertencem.

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No flagrante de quinta (10) à noite, observe que o pino que aparece na foto é cor-de-rosa, o que, segundo policiais experientes, indica que a droga foi consumida por mulheres.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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