Em seis meses, polícia apreende quase duas toneladas de cocaína no ES

Coronel Caus, comandante geral da Polícia Militar do Espírito Santo Crédito: Daniel Pasti

No primeiro semestre de 2020, a Polícia Militar apreendeu 63 vezes mais quantidade de cocaína do que no mesmo período do ano passado. Os dados foram repassados pelo comandante-geral da PM, o coronel Douglas Caus, durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (11). Segundo Caus, foram 1.882 quilogramas da droga  quase duas toneladas  apreendidos até julho deste ano, contra apenas 30 quilogramas no mesmo período em 2019, no Espírito Santo.

Ainda de acordo com Caus, também houve um aumento substancial na apreensão de crack: 21 vezes mais que no ano passado. Foram 694 quilogramas apreendidos no primeiro semestre de 2020, contra 33 quilogramas no mesmo período do ano anterior.

Outro dado que chama a atenção é a abordagem de pessoas: mais de 1,6 milhão nos primeiros seis meses deste ano, mais que o dobro em relação ao primeiro semestre de 2019, quando 759.711 pessoas foram alvo de abordagens policiais. Para o comandante-geral, esses números representam o planejamento da Polícia Militar.

"Especificamente neste primeiro semestre, houve um incremento substancial nas nossas operações. Isso aumenta o número de apreensão de armas, de drogas, de prisão de pessoas que são ícones dessas facções criminosas. Nas operações durante esse primeiro semestre, temos aumentado o acerto desses alvos. A PM tem uma engenharia operacional e todos os números estão indicando que estamos no caminho certo. Iremos analisar esses números e refazer o planejamento, com o sentido de aumentar não só a quantidade, mas também a qualidade dessas prisões", afirmou.

O comandante-geral também ressaltou a importância do aumento no número de amas apreendias. Em 2019, foram 1.562; já em 2020, 2.392 armamentos foram tirados de circulação pela Polícia Militar no Estado. O coronel Caus alegou que esses dados impactam na diminuição da quantidade de homicídios e comunicou que a PM vai realizar mais operações no segundo semestre.

"Tirar essas armas de circulação significa diminuir os homicídios e tentativas de homicídio, que são os crimes que mais impactam na nossa sociedade. No segundo semestre, vamos continuar com nossas operações, agora com uma carga maior de inteligência, isso aumentará a qualidade da apreensão. Estamos planejando outras operações para o segundo semestre, que vão ocupar alguns espaços que o primeiro planejamento não alcançou", finalizou.

OS NÚMEROS

Operações:

Em 2019: 95.188

Em 2020: 128.433 (+34,92%)

Armas apreendidas:

Em 2019: 1.562

Em 2020: 2.392 (+53%)

Apreensão de crack:

Em 2019: 79.072 pedras

Em 2020: 153.174 pedras (+91%)

Em 2019: 33 kg

Em 2020: 694 kg (+2000%)



Apreensão de cocaína:

Em 2019: 91.499 papelotes

Em 2020: 230.447 papelotes (+ 151%)

Em 2019: 30 kg

Em 2020: 1.882 kg (+ 6000%)

Apreensão de maconha:

Em 2019: 89.504 buchas

Em 2020: 171.110 buchas (+ 91%)

Em 2019: 10.691 kg

Em 2020: 10.455 kg (- 2%)

Pessoas abordadas:

Em 2019: 754.711

Em 2020: 1.614.526 (+ 113%)

Pessoas conduzidas a delegacias:

Em 2019: 16.983

Em 2020: 18.471 (+ 8,7%)

Mandados de prisão cumpridos:

Em 2019: 1.276

Em 2020: 1.611 (+ 26%)

Ônibus abordados:

Em 2019: 23.401

Em 2020: 39.777 (+ 70%)

Veículos de passeio abordados:

Em 2019: 113.380

Em 2020: 380.085 (+ 233%)

Motocicletas abordadas: