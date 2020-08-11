Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jucutuquara

Após 5 meses, inspetor que atirou em rua de Vitória ainda é investigado

O episódio aconteceu por volta das 5 horas do dia 27 de fevereiro e a 'apuração dos fatos tem sido preservada' pela Polícia Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 16:29

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 16:29

Homem passa atirando de carro e atinge casa em rua de Jucutuquara
Homem passou atirando de carro e atingiu casa em rua de Jucutuquara Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Quase seis meses depois, o caso do inspetor penitenciário quee atirou, de dentro do carro, em uma casa no bairro Jucutuquara, em Vitória, ainda não teve a investigação concluída. O episódio aconteceu por volta das 5 horas do dia 27 de fevereiro e a "apuração dos fatos tem sido preservada" pela Polícia Civil.
Em março, um mês depois do ocorrido, o homem chegou a  ser afastado do trabalho por questões de saúde. No entanto, em maio, o inspetor voltou a trabalhar
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil disse apenas, por meio de nota, que o fato esta sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Proteção à Pessoa de Vitória.

Veja Também

Mãe de mulher que teve corpo incendiado na Serra quer investigação do caso

"Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro prazo legal", diz a nota.
Já a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou, também por nota, que "o processo segue em análise e tramitação pela Corregedoria da pasta". Ao final da apuração, se confirmada a transgressão, o servidor será penalizado.

RELEMBRE O CASO

O homem passou atirando em uma rua de Jucutuquara, no dia 27 de fevereiro deste ano, por volta das 5h. Os próprios moradores relataram que o autor seria agente penitenciário, informação confirmada mais tarde pela Sejus.
Uma das casas na rua ficou com dez marcas de tiros na parede e no teto. Os moradores acordaram apavorados com o barulho dos disparos. Ninguém se feriu. Depois, o suspeito voltou à casa do morador que teve a casa atingida pelos tiros, o ameaçando na tentativa de evitar que ele procurasse a Polícia Civil.
O morador, que não quis se identificar, acionou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Na época, a Polícia Civil informou que a vítima registrou o fato, e que iria analisar as imagens de câmeras de segurança fornecidas pela vítima para verificar se de fato se tratava de uma tentativa de homicídio.

Veja Também

Homem é preso por ordenar morte de amigo durante a greve da PM no ES

Ministra Damares afirma que vai ajudar menina de 10 anos grávida após estupro no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados