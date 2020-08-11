Após 5 meses, inspetor que atirou em rua de Vitória ainda é investigado

Homem passou atirando de carro e atingiu casa em rua de Jucutuquara Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil disse apenas, por meio de nota, que o fato esta sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Proteção à Pessoa de Vitória.

"Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro prazo legal", diz a nota.

RELEMBRE O CASO

O homem passou atirando em uma rua de Jucutuquara, no dia 27 de fevereiro deste ano, por volta das 5h. Os próprios moradores relataram que o autor seria agente penitenciário, informação confirmada mais tarde pela Sejus.

Uma das casas na rua ficou com dez marcas de tiros na parede e no teto. Os moradores acordaram apavorados com o barulho dos disparos. Ninguém se feriu. Depois, o suspeito voltou à casa do morador que teve a casa atingida pelos tiros, o ameaçando na tentativa de evitar que ele procurasse a Polícia Civil.