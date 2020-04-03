Inspetor do ES que saiu atirando na rua é afastado por problemas de saúde

Homem passa atirando de carro e atinge casa em rua de Jucutuquara Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Na época, o inspetor, que é efetivo desde agosto de 2010, estava lotado no Centro de Detenção Provisória da Serra, mas encontrava-se em período de férias. "O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) referente ao caso está em andamento", finalizou a Sejus.

RELEMBRE O CASO

O homem passou atirando em uma rua de Jucutuquara, e os próprios moradores relataram que o autor seria agente penitenciário, informação confirmada mais tarde pela Sejus.

Uma das casas na rua ficou com dez marcas de tiros na parede e no teto. Os moradores acordaram apavorados com o barulho dos disparos. Ninguém se feriu. Depois, o suspeito voltou na casa do morador que teve a casa atingida pelos tiros, o ameaçando na tentativa de evitar que ele procurasse a Polícia Civil.