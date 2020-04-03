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Em Vitória

Inspetor do ES que saiu atirando na rua é afastado por problemas de saúde

Em fevereiro, quando o caso aconteceu, o inspetor estava lotado no Centro de Detenção Provisória da Serra, mas encontrava-se em período de férias; o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) segue em andamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 20:20

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 20:20

Homem passa atirando de carro e atinge casa em rua de Jucutuquara
Homem passa atirando de carro e atinge casa em rua de Jucutuquara Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O inspetor penitenciário que passou de carro atirando em uma casa de Jucutuquara, em Vitória, por volta das 5h de 27 de fevereiro deste ano, foi afastado em março por problemas de saúde. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou a informação à reportagem de A Gazeta na noite desta sexta-feira (3).
Na época, o inspetor, que é efetivo desde agosto de 2010, estava lotado no Centro de Detenção Provisória da Serra, mas encontrava-se em período de férias. "O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) referente ao caso está em andamento", finalizou a Sejus.

RELEMBRE O CASO

O homem passou atirando em uma rua de Jucutuquara, e os próprios moradores relataram que o autor seria agente penitenciário, informação confirmada mais tarde pela Sejus.
Uma das casas na rua ficou com dez marcas de tiros na parede e no teto. Os moradores acordaram apavorados com o barulho dos disparos. Ninguém se feriu. Depois, o suspeito voltou na casa do morador que teve a casa atingida pelos tiros, o ameaçando na tentativa de evitar que ele procurasse a Polícia Civil.
O morador, que não quis se identificar, acionou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. A Polícia Civil informou que a vítima registrou o fato, e que iria analisar as imagens de câmeras de segurança fornecidas pela vítima para verificar se se tratava de uma tentativa de homicídio.

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