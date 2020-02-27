Homem passa atirando de carro e atinge casa em rua de Jucutuquara Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O homem que passou de carro atirando em uma casa de Jucutuquara, em Vitória , por volta das 5h desta quinta-feira (27) seria um inspetor penitenciário, já identificado pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio de denúncia recebida. De acordo com o órgão, foi aberto um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar o caso. O inspetor pode ser afastado.

Por meio de nota, a Sejus informou que recebeu a denúncia nesta quinta-feira (27) e que o inspetor penitenciário é efetivo desde agosto de 2010. "Atualmente, ele está lotado no Centro de Detenção Provisória da Serra e encontra-se em período de férias", finalizou a secretaria.

O homem teria passado atirando em uma rua de Jucutuquara, e os próprios moradores relataram que o autor seria agente penitenciário, informação confirmada nesta tarde pela Sejus.

Uma das casas na rua ficou com dez marcas de tiros na parede e no teto. Os moradores acordaram apavorados com o barulho dos disparos. Ninguém se feriu. Depois, o suspeito voltou na casa do morador que teve a casa atingida pelos tiros, o ameaçando na tentativa de evitar que ele procurasse a Polícia Civil.

Your browser does not support the audio element. Corregedoria da Sejus investiga inspetor que saiu atirando em rua no ES

O morador, que não quis se identificar, acionou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. A Polícia Civil informou que a vítima registrou o fato, e que está analisando as imagens de câmeras de segurança fornecidas pela vítima para verificar se trata de uma tentativa de homicídio.