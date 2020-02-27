Homem passa atirando de carro e atinge casa em rua de Jucutuquara Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem passou de carro atirando em uma rua de Jucutuquara, em Vitória , assustando os moradores do bairro por volta das 5h desta quinta-feira (27). Os moradores relataram que o autor dos disparos é um agente penitenciário, o que não tinha sido confirmado pela Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) nesta manhã porque ainda não tinha uma denúncia.

Já por volta das 16h, a Sejus disse que o servidor é sim inspetor penitenciário efetivo desde agosto de 2010, que atualmente está lotado no Centro de Detenção Provisória da Serra e encontra-se em período de férias. Um morador formalizou a denúncia na Corregedoria da Sejus às 14h20.

Uma casa na rua ficou com dez marcas de tiros na parede e no teto. Os moradores acordaram apavorados com o barulho dos disparos. Ninguém se feriu. Depois, o suspeito voltou na casa do morador que teve a casa atingida pelos tiros o ameaçando na tentativa de evitar que ele procurasse a Polícia Civil.

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