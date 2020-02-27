Empresário tem caminhonete roubada pela 3ª vez em seis meses no ES

Caminhonete foi roubada pela última vez em Caratoíra, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um empresário de 50 anos foi rendido por quatro homens e teve a caminhonete roubada no bairro Caratoíra, em Vitória , na tarde desta quarta-feira (26). O crime aconteceu quando o homem tentava recuperar os documentos pessoais, que haviam sido furtados no dia anterior.

O veículo foi recuperado horas após o roubo no bairro Mario Cypreste, também em Vitória. No entanto, outros pertences do empresário não foram recuperados, causando um prejuízo de cerca de R$ 10 mil. "Levaram aparelhos, relógio, celular caro", enumera a vítima.

O empresário foi parar no morro de Caratoíra depois que sua caminhonete foi arrombada na última segunda-feira (24) durante um bloco de carnaval no Centro de Vitória. Ele perdeu os documentos pessoais e também do veículo, que estavam dentro uma bolsa, que ficava guardada na carroceria da caminhonete.

Nesta quarta-feira, o empresário foi até uma loja de Caratoíra, que registrou as cenas do arrombamento. Quando estava levando as imagens para a polícia, ele encontrou uma mulher na Vila Rubim, que indicou onde estariam os documentos perdidos.

"Perguntei a ela se ela tinha visto algum documento jogado por ali e ela falou para mim que estava com os documentos ali, que tinham jogado debaixo de uma garagem velha. Eu parei o carro, fui lá com ela e constatei que realmente estavam lá. Dei falta só do documento do carro e do talão de cheques. Ela falou que estavam na casa dela", conta.

Segundo o empresário, a mulher se ofereceu para ir à casa dela junto com o empresário para pegar a documentação. Ele, inclusive, ofereceu R$ 50 a ela pela ajuda.

No entanto, assim que os dois saíram da caminhonete, o homem foi abordado por dois homens, que exigiram que ele fosse com eles até o Morro do Cabral, em Vitória. Chegando lá, outros dois homens anunciaram o assalto, levando a caminhonete e os pertences pessoais do empresário.

O empresário conta que teve o carro roubado três vezes nos últimos seis meses.

"A primeira vez foi em agosto na frente da minha casa. Meus dois filhos e meu sobrinho estavam na beira do portão quando dois elementos colocaram uma arma na cabeça deles e levaram o carro. A sorte foi que graças a Deus o rastreamento conseguiu localizá-lo. Agora quatro elementos fizeram a mesma coisa", lamenta.

Até a noite desta quarta-feira (26) nenhum suspeito do roubo havia sido preso.