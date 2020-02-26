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Em Vila Velha

Mulher é detida por deixar filha de um ano sozinha durante o carnaval

Criança foi socorrida e está em observação no Hospital Infantil de Vila Velha. A mulher foi levada para o DPJ de Vila Velha

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 19:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 19:05
Criança foi internada após ser encontrada sozinha em casa, em Vila Velha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Uma mulher de 20 anos foi detida nesta quarta-feira (26), em Vila Velha, no Espírito Santo, suspeita de ter deixado a filha, uma menina de um ano e sete meses, sozinha em casa durante o carnaval. A criança foi socorrida e está em observação no Hospital Infantil de Vila Velha. A mulher foi encaminhada para o DPJ de Vila Velha.
A mulher teria saído de casa, no bairro Cidade da Barra, na sexta-feira (21) e deixado uma bolsa na casa de uma vizinha. Sabendo que a mulher tinha uma filha pequena, a vizinha mexeu na bolsa nesta quarta-feira (26) e encontrou a chave da casa. Ao entrar no imóvel, viu que a criança estava sozinha. A Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram acionados.
As equipes encontraram a criança muito debilitada, desnutrida e suja. Ela tem problemas de saúde e precisa de alimentar através de uma sonda. Para os policiais, a mãe disse que estava procurando casa para se mudar. Mas testemunhas disseram ter visto a mulher no carnaval da Barra do Jucu.
De acordo com o Conselho Tutelar de Vila Velha, a criança passa bem e deve permanecer no hospital em observação. Ainda não há informações se a mãe foi autuada.
Com informações do G1 ES

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