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Em São Geraldo

Bandidos atiram em bar e deixam duas pessoas feridas em Cariacica

Testemunhas contaram à polícia que os bandidos não tinham um alvo específico. O caso será investigado pela Polícia Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 10:23

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 10:23

Policial civil em ação: operações vão continuar
Bandidos atiraram contra um bar na noite desta quinta, em Cariacica Crédito: Arquivo
Dois homens foram baleados na noite desta quinta-feira (2), no bairro São Geraldo, em Cariacica. Eles estavam em um bar, por volta das 23h40, quando bandidos passaram atirando pelo local.
De acordo com a Polícia Civil, dois bandidos passaram de moto e atiraram contra pessoas que estavam no bar. As testemunhas contaram aos policiais que os criminosos não tinham um alvo específico. Eles atiraram e queriam atingir qualquer pessoa que estivesse no bar, segundo a PC.
Os dois homens feridos, um de 32 e outro de 42 anos, foram levados para um hospital na Grande Vitória. Um deles tem passagem pela polícia por roubo. Mesmo assim, a PC acredita que os bandidos não tinham um alvo específico.
O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

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*Com informações da TV Gazeta

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