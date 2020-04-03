Bandidos atiram em bar e deixam duas pessoas feridas em Cariacica

Bandidos atiraram contra um bar na noite desta quinta, em Cariacica Crédito: Arquivo

Dois homens foram baleados na noite desta quinta-feira (2), no bairro São Geraldo, em Cariacica . Eles estavam em um bar, por volta das 23h40, quando bandidos passaram atirando pelo local.

De acordo com a Polícia Civil, dois bandidos passaram de moto e atiraram contra pessoas que estavam no bar. As testemunhas contaram aos policiais que os criminosos não tinham um alvo específico. Eles atiraram e queriam atingir qualquer pessoa que estivesse no bar, segundo a PC.

Os dois homens feridos, um de 32 e outro de 42 anos, foram levados para um hospital na Grande Vitória. Um deles tem passagem pela polícia por roubo. Mesmo assim, a PC acredita que os bandidos não tinham um alvo específico.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.