Força tática da PM apreende quase 50 kg de maconha em Vila Velha

Maconha é apreendida em casa de Vila Vellha Crédito: Wagner Martins/ TV Gazeta

Quase 50 quilos de maconha foram apreendidos pela Força Tática da Polícia Militar, na noite dessa quinta-feira (3), no bairro Normília da Cunha, na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. A droga estava escondida em uma casa. Ninguém foi preso.

A polícia chegou até a droga depois de uma denúncia anônima de que traficantes teriam recebido uma quantidade grande de maconha na região da Grande Terra Vermelha, entretanto, os policiais não sabiam o local exato.

Durante o patrulhamento de rotina no bairro Normília da Cunha, dois suspeitos que estavam na frente da casa onde a droga foi encontrada correram ao ver o carro da PM. Desconfiando da reação dos rapazes, a polícia chamou a equipe K9, de cães farejadores, e o cão Jaffá localizou onde a maconha estava escondida.

Cão da Polícia Militar, Jaffá, encontra droga dentro de casa de Vila Velha Crédito: Wagner Martins/ TV Gazeta

"A casa é próxima a uma boca de fumo. Possivelmente esse rapaz armado estava fazendo a segurança da droga para que os inimigos não pegassem o produto deles", explicou o soldado Hoffmann.

Ao todo, foram apreendidos 82 tabletes de maconha, pesando um total de quase 50 quilos. A droga estava ensacada e escondida em uma casa de fundo.

O material foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e a Polícia Civil informou que vai investigar o caso. Nenhum suspeito foi preso.