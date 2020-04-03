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Ajuda de cão farejador

Força tática da PM apreende quase 50 kg de maconha em Vila Velha

Ao todo, foram apreendidos 82 tabletes de maconha. Droga foi encontrada por cão da Polícia Militar no bairro Normília da Cunha, na Grande Terra Vermelha. Ninguém foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 09:49

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 09:49

Maconha é apreendida em casa de Vila Vellha
Maconha é apreendida em casa de Vila Vellha Crédito: Wagner Martins/ TV Gazeta
Quase 50 quilos de maconha foram apreendidos pela Força Tática da Polícia Militar, na noite dessa quinta-feira (3), no bairro Normília da Cunha, na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. A droga estava escondida em uma casa. Ninguém foi preso.
A polícia chegou até a droga depois de uma denúncia anônima de que traficantes teriam recebido uma quantidade grande de maconha na região da Grande Terra Vermelha, entretanto, os policiais não sabiam o local exato.
Durante o patrulhamento de rotina no bairro Normília da Cunha, dois suspeitos que estavam na frente da casa onde a droga foi encontrada correram ao ver o carro da PM. Desconfiando da reação dos rapazes, a polícia chamou a equipe K9, de cães farejadores, e o cão Jaffá localizou onde a maconha estava escondida.
Cão da Polícia Militar, Jaffá, encontra droga dentro de casa de Vila Velha
Cão da Polícia Militar, Jaffá, encontra droga dentro de casa de Vila Velha Crédito: Wagner Martins/ TV Gazeta
"A casa é próxima a uma boca de fumo. Possivelmente esse rapaz armado estava fazendo a segurança da droga para que os inimigos não pegassem o produto deles", explicou o soldado Hoffmann.
Ao todo, foram apreendidos 82 tabletes de maconha, pesando um total de quase 50 quilos. A droga estava ensacada e escondida em uma casa de fundo.
O material foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e a Polícia Civil informou que vai investigar o caso. Nenhum suspeito foi preso.
* Com informações da TV Gazeta

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