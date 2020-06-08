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Investigação de inspetor que atirou em rua no ES ainda não foi concluída

Servidor passou de carro atirando em uma casa de Jucutuquara, em Vitória, em fevereiro; ele voltou a trabalhar no mês de maio, após retornar de um afastamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 19:22

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 19:22

Homem passa atirando de carro em rua de Jucutuquara
Inspetor penitenciário passou atirando de carro em rua de Jucutuquara em fevereiro deste ano Crédito: Reprodução
O inspetor penitenciário que passou de carro atirando em uma casa de Jucutuquara, em Vitória, por volta das 5h de 27 de fevereiro deste ano, voltou a trabalhar no mês de maio após afastamento por motivos de saúde. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), mesmo três meses depois do episódio, a investigação do caso ainda não foi concluída.
Por meio de nota, a Sejus informou que o processo segue em análise e em tramitação pela corregedoria da pasta. A secretaria disse que ao final da apuração, se confirmada a transgressão, o servidor será penalizado e que essa medida será determinada de acordo com os levantamentos.

RELEMBRE O CASO

O homem passou atirando em uma rua de Jucutuquara, no dia 27 de fevereiro deste ano, por volta das 5h. Os próprios moradores relataram que o autor seria agente penitenciário, informação confirmada mais tarde pela Sejus.
Uma das casas na rua ficou com dez marcas de tiros na parede e no teto. Os moradores acordaram apavorados com o barulho dos disparos. Ninguém se feriu. Depois, o suspeito voltou à casa do morador que teve a casa atingida pelos tiros, o ameaçando na tentativa de evitar que ele procurasse a Polícia Civil.
O morador, que não quis se identificar, acionou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Na época, a Polícia Civil informou que a vítima registrou o fato, e que iria analisar as imagens de câmeras de segurança fornecidas pela vítima para verificar se de fato se tratava de uma tentativa de homicídio.
Questionada sobre o andamento da investigação nesta segunda-feira (8), a Polícia Civil informou que o caso segue sob apuração da DHPP de Vitória. "Diligências e oitivas estão em andamento, outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", finalizou em nota.

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