Com fuzil e droga personalizada, chefe do tráfico é preso em Vitória

O chefe do tráfico de drogas da região de Nova Almeida, na Serra, foi preso durante um operação das polícias Civil e Militar na tarde desta quinta-feira (07), no Morro do Macaco, em Vitória. Junto com o traficante a polícia encontrou armas, entre elas um fuzil de fabricação americana, e 1.065 buchas de maconha prontas para venda. As sacolinhas com a droga estavam todas embaladas da mesma forma, com direito a um selo "Gestão inteligente Complexo do Macaco - Braba". O valor? R$ 25 cada.

Segundo a polícia, a operação começou em Nova Almeida e o alvo era Vitor Ricardo Imidio, de 24 anos, apontado como o gerente do tráfico na região. Ao chegar ao local, a polícia foi informada de que Vitor havia fugido e estava no Morro do Macaco, em Vitória.

Já no Morro do Macaco, a polícia foi recebida a tiros. "De início não revidamos pois havia muitas casas em volta e algum morador poderia ser atingido. Procuramos locais mais seguros e quando vimos que ninguém corria risco, revidamos", ressaltou o tenente-coronel José Augusto Píccoli, comandante do 1º Batalhão da PM. Durante o confronto com os traficantes, Vitor e um comparsa, Jean Victor de Almeida Bezerra, de 18 anos, acabaram presos. Os dois foram encontrados dentro de uma casa com drogas e armas.

FUZIL NO COLCHÃO E DROGAS EMBALADAS

Vitor foi preso com um fuzil de fabricação americana, que estava escondido embaixo de um colchão. A polícia acredita que eles só não utilizaram o armamento por que foram pegos de surpresa, e não tiveram tempo.

Além do fuzil, modelo M4556, com 49 munições, a polícia apreendeu também uma pistola .40, uma pistola 765 e duas espingardas de calibre 12, um silenciador, 1065 buchas de maconha já embaladas e prontas para venda, um tablete com 1,5 kg de maconha, pedras de crack, balança de precisão e material para embalo de drogas.