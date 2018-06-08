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Morro do Macaco

Com fuzil e droga personalizada, chefe do tráfico é preso em Vitória

Vitor Ricardo Imidio, de 24 anos, chefiava o tráfico em Nova Almeida, na Serra, e foi preso no Morro do Macaco, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 14:50

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 14:50

O chefe do tráfico de drogas da região de Nova Almeida, na Serra, foi preso durante um operação das polícias Civil e Militar na tarde desta quinta-feira (07), no Morro do Macaco, em Vitória. Junto com o traficante a polícia encontrou armas, entre elas um fuzil de fabricação americana, e 1.065 buchas de maconha prontas para venda. As sacolinhas com a droga estavam todas embaladas da mesma forma, com direito a um selo "Gestão inteligente Complexo do Macaco - Braba". O valor? R$ 25 cada. 
Segundo a polícia, a operação começou em Nova Almeida e o alvo era Vitor Ricardo Imidio, de 24 anos, apontado como o gerente do tráfico na região. Ao chegar ao local, a polícia foi informada de que Vitor havia fugido e estava no Morro do Macaco, em Vitória.
Já no Morro do Macaco, a polícia foi recebida a tiros. "De início não revidamos pois havia muitas casas em volta e algum morador poderia ser atingido. Procuramos locais mais seguros e quando vimos que ninguém corria risco, revidamos", ressaltou o tenente-coronel José Augusto Píccoli, comandante do 1º Batalhão da PM. Durante o confronto com os traficantes, Vitor e um comparsa, Jean Victor de Almeida Bezerra, de 18 anos, acabaram presos. Os dois foram encontrados dentro de uma casa com drogas e armas.
FUZIL NO COLCHÃO E DROGAS EMBALADAS
Vitor foi preso com um fuzil de fabricação americana, que estava escondido embaixo de um colchão. A polícia acredita que eles só não utilizaram o armamento por que foram pegos de surpresa, e não tiveram tempo.
Além do fuzil, modelo M4556, com 49 munições, a polícia apreendeu também uma pistola .40, uma pistola 765 e duas espingardas de calibre 12, um silenciador, 1065 buchas de maconha já embaladas e prontas para venda, um tablete com 1,5 kg de maconha, pedras de crack, balança de precisão e material para embalo de drogas.
Contra Vitor já existe um mandado de prisão em aberto por um duplo homicido ocorrido em 2017, em Nova Almeida.

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