Piscinas públicas de Vitória serão reformadas e voltarão a funcionar

Parque aquático do Tancredão: problemas estruturais desde 2019 Crédito: PMV

Prefeitura de Vitória vai reformar as duas piscinas públicas do Tancredão, que desde 2019 começaram a apresentar vazamentos no encanamento e descolamento dos pisos. As obras foram contratadas por R$ 1,2 milhão, com prazo de conclusão de oito meses.

Depois da reforma, o parque aquático localizado no bairro Mário Cypreste tem previsão de atender até 2,5 mil pessoas por semana nas aulas de hidroginástica e natação. As piscinas também serão adaptadas para pessoas com deficiência.

Serão substituídas as instalações de recirculação de água das piscinas e as grelhas de todos os ralos de fundo das duas piscinas por grelhas do tipo antiaprisionamento. Além disso, serão instaladas tampas de segurança nos dispositivos de aspiração.

Para a área de duchas, haverá substituição dos revestimentos do piso e parede, assim como troca dos chuveiros e complementações dos registros indicados em planta. As tampas dos ralos existentes serão do tipo escamoteável em aço inox. Também haverá limpeza da tubulação até a caixa de passagem pluvial, localizada atrás da área de duchas.