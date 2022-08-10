Piscinas públicas de Vitória serão reformadas e voltarão a funcionar

A Prefeitura de Vitória
vai reformar as duas piscinas públicas do Tancredão, que desde 2019 começaram a apresentar vazamentos no encanamento e descolamento dos pisos. As obras foram contratadas por R$ 1,2 milhão, com prazo de conclusão de oito meses.
Depois da reforma, o parque aquático localizado no bairro Mário Cypreste tem previsão de atender até 2,5 mil pessoas por semana nas aulas de hidroginástica e natação. As piscinas também serão adaptadas para pessoas com deficiência.
Serão substituídas as instalações de recirculação de água das piscinas e as grelhas de todos os ralos de fundo das duas piscinas por grelhas do tipo antiaprisionamento. Além disso, serão instaladas tampas de segurança nos dispositivos de aspiração.
Para a área de duchas, haverá substituição dos revestimentos do piso e parede, assim como troca dos chuveiros e complementações dos registros indicados em planta. As tampas dos ralos existentes serão do tipo escamoteável em aço inox. Também haverá limpeza da tubulação até a caixa de passagem pluvial, localizada atrás da área de duchas.
A última reforma no parque aquático do Tancredão foi realizada em 2011. A reforma atual tem a finalidade de proporcionar a realização de maior número de eventos aquáticos esportivos no município, além de aumentar o número de matrículas para aulas de natação e hidroginástica no complexo esportivo.