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Leonel Ximenes

Piscinas públicas de Vitória serão reformadas e voltarão a funcionar

Parque aquático voltará a oferecer, gratuitamente, aulas de hidroginástica e natação

Públicado em 

10 ago 2022 às 02:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Parque aquático do Tancredão: problemas estruturais desde 2019
Parque aquático do Tancredão: problemas estruturais desde 2019 Crédito: PMV
A Prefeitura de Vitória vai reformar as duas piscinas públicas do Tancredão, que desde 2019 começaram a apresentar vazamentos no encanamento e descolamento dos pisos. As obras foram contratadas por R$ 1,2 milhão, com prazo de conclusão de oito meses.
Depois da reforma, o parque aquático localizado no bairro Mário Cypreste tem previsão de atender até 2,5 mil pessoas por semana nas aulas de hidroginástica e natação. As piscinas também serão adaptadas para pessoas com deficiência.
Serão substituídas as instalações de recirculação de água das piscinas e as grelhas de todos os ralos de fundo das duas piscinas por grelhas do tipo antiaprisionamento. Além disso, serão instaladas tampas de segurança nos dispositivos de aspiração.

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Para a área de duchas, haverá substituição dos revestimentos do piso e parede, assim como troca dos chuveiros e complementações dos registros indicados em planta. As tampas dos ralos existentes serão do tipo escamoteável em aço inox. Também haverá limpeza da tubulação até a caixa de passagem pluvial, localizada atrás da área de duchas.
A última reforma no parque aquático do Tancredão foi realizada em 2011. A reforma atual tem a finalidade de proporcionar a realização de maior número de eventos aquáticos esportivos no município, além de aumentar o número de matrículas para aulas de natação e hidroginástica no complexo esportivo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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