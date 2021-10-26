Prédio tradicional e sucateado em Vitória será modernizado

Como está o Edifício Ada e o projeto da sua modernização Crédito: Divulgação

O passado recente de quase abandono e sucateamento parece que está com os dias contados para o Edifício Ada, localizado na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, que será todo modernizado e terá novo aproveitamento, como prometem seus atuais proprietários.

O prédio que já abrigou salas comerciais, segundo o projeto, passará por um processo de retrofit, uma tendência no mercado imobiliário mundial pela qual prédios antigos são restaurados e modernizados, passando a ter novo uso, sem perder sua arquitetura original.

Além da valorização do imóvel, entre as vantagens do retrofit estão a preservação do patrimônio, a quantidade reduzida de resíduos e materiais de construção gerada na obra e a agilidade de execução no serviço.

O Ada terá suas salas comerciais originais transformadas em 45 modernos apartamentos tipo studio . A retomada do projeto passa pelo novo sistema de licenciamento de obras estabelecido neste ano pela Prefeitura de Vitória , que permite que obras de edificações novas e reformas (classificadas em Risco 3) tenham seus alvarás de aprovação e execução provisórios emitidos em até 48 horas. O empreendedor fica apto, assim, a iniciar as intervenções.

Nesta segunda-feira (25), o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) recebeu os proprietários do imóvel. Eles se mostraram interessados em retomar, nos próximos meses, o projeto paralisado desde 2017.

Segundo a PMV, Vitória é a primeira capital do país a adotar a classificação de risco de obras, que tem como meta desburocratizar o licenciamento e tornar o município mais atraente a novos empreendimentos.