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Leonel Ximenes

Prédio tradicional e sucateado em Vitória será modernizado

Novos proprietários comunicaram à prefeitura que imóvel terá novo uso, mas suas características arquitetônicas originais serão preservadas

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 16:25

Públicado em 

26 out 2021 às 16:25
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Como está o Edifício Ada e o projeto da sua modernização
Como está o Edifício Ada e o projeto da sua modernização Crédito: Divulgação
O passado recente de quase abandono e sucateamento parece que está com os dias contados para o Edifício Ada, localizado na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, que será todo modernizado e terá novo aproveitamento, como prometem seus atuais proprietários.
O prédio que já abrigou salas comerciais, segundo o projeto, passará por um processo de retrofit, uma tendência no mercado imobiliário mundial pela qual prédios antigos são restaurados e modernizados, passando a ter novo uso, sem perder sua arquitetura original.
Além da valorização do imóvel, entre as vantagens do retrofit estão a preservação do patrimônio, a quantidade reduzida de resíduos e materiais de construção gerada na obra e a agilidade de execução no serviço.

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O Ada terá suas salas comerciais originais transformadas em 45 modernos apartamentos tipo studio. A retomada do projeto passa pelo novo sistema de licenciamento de obras estabelecido neste ano pela Prefeitura de Vitória, que permite que obras de edificações novas e reformas (classificadas em Risco 3) tenham seus alvarás de aprovação e execução provisórios emitidos em até 48 horas. O empreendedor fica apto, assim, a iniciar as intervenções.
Nesta segunda-feira (25), o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) recebeu os proprietários do imóvel. Eles se mostraram interessados em retomar, nos próximos meses, o projeto paralisado desde 2017.

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Segundo a PMV, Vitória é a primeira capital do país a adotar a classificação de risco de obras, que tem como meta desburocratizar o licenciamento e tornar o município mais atraente a novos empreendimentos.
Para revitalizar a região do Centro, a prefeitura apresentou, em setembro, o projeto do polo gastronômico das Ruas Sete e Gama Rosa, a restauração do Mercado da Capixaba, que terá o edital de obras publicado neste ano, a reforma do histórico Edifício Santa Cecília, que já está com mais de 90% das obras concluídas, a publicação do edital para construção da nova sede da Emef São Vicente de Paulo e as obras do Museu Capixaba Do Negro (Mucane), entregues em julho.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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