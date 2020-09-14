Reforma recupera fachada histórica e escadaria da Santa Casa em Vitória

Projeto da nova fachada e recuperação da escadaria da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. O tom será amarelo Crédito: Instituto Goia

A fachada da histórica Santa Casa de Misericórdia de Vitória está sendo reformada pelo Instituto Goia, responsável por projetos semelhantes como a reforma do Palácio Anchieta e a igrejinha do Rosário na Prainha, em Vila Velha. O prédio, inaugurado em 1912 na Vila Rubim, em Vitória, passou por muitas alterações e reformas ao longo desses 108 anos e acabou perdendo suas características originais.

Além da fachada, o projeto, que deve ser concluído em dois anos, contempla a reconstrução do segundo lado da escadaria, que não existe mais, além de um centro de convivência e nova guarita, abrindo novamente o acesso principal do hospital.

A primeira fase do projeto,que inclui a remodelação da fachada e a pintura da escadaria, vai custar R$ 380 mil; a segunda e última etapa, que é a reconstrução do outro braço da escadaria, ainda não tem custo previsto. Toda a obra está sendo bancada com recursos próprios da Santa Casa.

A reforma também prevê a reconstrução do segundo lado da escadaria, além de um centro de convivência e nova guarita, abrindo novamente o acesso principal do hospital Crédito: Instituto Goia

Por volta dos anos 1950, com a necessidade de ampliação dos atendimentos na unidade, um terceiro pavimento foi construído no prédio, retirando boa parte das características originais do imóvel doado à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória , via testamento, por Maria Subtil.

De acordo com o arquiteto Leandro Terrão, que assina o projeto de reforma junto com o também arquiteto Pedro Canal Filho, a obra tem o objetivo de resgatar a valorização histórica do primeiro hospital do Espírito Santo, além de devolver à Santa Casa a sua entrada original, que ficou “escondida” por anos no Centro da cidade.

“A Santa Casa tem um histórico importante na formação da cidade e, principalmente, da região do Parque Moscoso . O trabalho de recuperação do prédio e da escadaria permite que quem utiliza o hospital, seja paciente, médico ou estudante, conheça a origem do bairro. Ou seja, a história passa a ser recontada, e a valorização acontece”, explica Terrão.

Apesar dos problemas crônicos da região, Terrão destaca a dimensão histórica da região central da Capital. “O Centro de Vitória tem vários problemas, como criminalidade e abandono, mas também tem um lado histórico essencial na vida da cidade, que merece estar à disposição da população.”

Situação do atual prédio da Santa Casa, inaugurada em 1912 Crédito: Santa Casa de Misericórida

Durante o estudo inicial para o projeto, o Instituto Goia descobriu nos registros que a construção da fachada e da escadaria, entre 1908 e 1912, teve participação de Ramos de Azevedo, importante arquiteto e engenheiro civil no século passado, responsável por obras como o Teatro Municipal de São Paulo e o Mercado Municipal da capital paulista.