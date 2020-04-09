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Covid-19

Câmara aprova projeto que destina até R$ 2 bi para Santas Casas

A proposta será encaminhada para sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 15:43

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 15:43

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados
A Câmara aprovou nesta quinta-feira (9) um projeto que prevê auxílio financeiro de até R$ 2 bilhões da União para santas casas e hospitais filantrópicos. O objetivo é ajudar a conter o avanço do novo coronavírus no país.
O apoio às entidades de saúde já foi aprovado pelo Senado na semana passada. Agora, o texto segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
O repasse emergencial da União está previsto, pelo projeto, às santas casas e hospitais sem fins lucrativos que participem de forma complementar do SUS (Sistema Único de Saúde).
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As entidades poderão usar o dinheiro para se preparar para atender a população e conter a doença, em coordenação com o Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais do SUS.
O Ministério da Saúde deverá divulgar os critérios para o rateio do valor, que será creditado em até 15 dias na conta bancária de cada uma das instituições via Fundo Nacional de Saúde.
O recebimento do auxílio financeiro instituído por esta lei independe da eventual existência de débitos ou da situação de adimplência das instituições filantrópicas e sem fins lucrativos em relação a tributos e contribuições na data do crédito pelo Fundo Nacional de Saúde.
Os recursos poderão ser usados para comprar medicamentos, produtos hospitalares e para fazer pequenas obras e adaptações para ampliar a oferta de leitos de terapia intensiva.
Também servirão para enfrentar o aumento de gastos provocado pelo combate ao coronavírus.
As santas casas e hospitais filantrópicos terão que prestar contas ao fundo nacional sobre a aplicação dos recursos.

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