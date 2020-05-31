Palácio Anchieta será desinfectado e só reabre após Casagrande voltar

A sede do governo do Espírito Santo está fechada e vai passar por uma limpeza e desinfecção nesta segunda-feira (1º). O Palácio Anchieta, localizado na Cidade Alta, em Vitória, só será reaberto após o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), voltar às atividades, o que segue sem data. Casagrande contraiu coronavírus e está em quarentena na residência oficial na Praia da Costa, em Vila Velha.
O Palácio vai ser desinfectado como preparação para o retorno do governador ao local. Segundo a assessoria do governador, o palácio ficará fechado e todos que trabalham lá estarão de home office até o retorno do chefe do Executivo estadual. Casagrande não se afastou do governo, embora tenha que permanecer em isolamento.
Na última segunda-feira (25), o governador do Estado anunciou que testou positivo para o novo coronavírus. Desde então, ele segue isolado em casa, seguindo as orientações médicas.
De acordo com uma nota enviada pela assessoria de imprensa do governo no dia 22 de maio, Casagrande começou a sentir sintomas leves da doença, o que o levou a realizar o teste.
Com a necessidade de reduzir a agenda, Casagrande passou algumas atribuições à sua vice, Jaqueline Moraes (PSB). Ela passou a representar o governo nas agendas públicas no Estado, ainda que por videoconferência. A vice-governadora também deve assumir a coordenação, com os secretários, em algumas pastas. Ela já acompanhava, em nome do chefe do Executivo, projetos na área de Assistência Social, Cultura e Esporte.