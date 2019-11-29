Ladeira da Santa Casa ganha obra de arte em homenagem à Virgem Maria

Ladeira da Santa Casa de Vitória ganha obra de arte do artista plástico Rodrigo Brito. Obra deve ser finalizada até o fim do mês Crédito: Rodrigo Brito

A Santa Casa de Misericórdia, localizada na Vila Rubim, em Vitória, vai ganhar ares de galeria a céu aberto. Uma intervenção artística com mais de 200 metros quadrados ocupará todo o muro da ladeira que dá acesso ao hospital, na Rua Doutor Laélio Lucas. A pintura promete retratar a origem das Santas Casas, incluindo a importância do centro médico para a história do Espírito Santo.

A obra, batizada de Ladeira da Misericórdia, é assinada pelo artista plástico Rodrigo Brito, que também é autor do mural Trabalha e Confia, localizado no novo Aeroporto de Vitória. Rodrigo e sua equipe já realizaram a preparação do muro, fazendo a limpeza com cloro e a base com tintura aquarelada para receber a pintura definitiva, que deve ser concluída até o final de dezembro.

Rodrigo mostra empolgação com o projeto, que já desperta a curiosidade de quem passa pela Vila Rubim. Esse é o maior mural que já trabalhei e acredito que seja o maior desafio da minha carreira. Sem dúvidas, é o mais complexo, vide a altura da obra e toda a dificuldade do processo de pintura. É um 'sonho alto', brinca, esperando que obra seja reconhecida em todo o país.

Devoto de Nossa Senhora, o artista não entrega os detalhes de sua criação, mas acredita que a pintura possa humanizar ainda mais o Centro da Capital. Como devoto de Maria, do sagrado feminino, fico lisonjeado em poder executar uma obra desse porte. Começar o mural justamente com um desenho de Maria é algo que me inspira muito. E contar em imagens a trajetória da Santa Casa é muito importante para o capixaba. É a história da nossa cidade, do nosso Estado. Muita gente não sabe quantos anos o hospital tem, que existe uma escadaria linda de frente para o Parque Moscoso. São pontos que não vão ficar de fora, adianta.

O artista plástico Rodrigo Brito realizando a pintura na ladeira da Santa Casa de Vitória Crédito: Rodrigo Brito

TRAJETÓRIA

Rodrigo Brito é formado em Comunicação e Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O artista já expôs seus trabalhos em países como a Espanha e a Inglaterra. É autor do livro infantil O Medo do Mato, vencedor do Prêmio de Incentivo à Literatura Infantojuvenil da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo.