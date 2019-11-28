Tríade: museu Vale recebe exposição com obra vista da baía de Vitória

Comecei a pintar paredes com spray aos 14 anos, fazendo o que no Brasil chamam de "pixação". Esta palavra só existe no Brasil. Lá fora, chamam de graffiti também. Não é de hoje que tem saído muitas matérias falando sobre pixação e graffiti como inimigos, classificando os pixadores como bandidos perigosos. Incentivando, inclusive, que seja usada a violência contra quem for pego fazendo este tipo de escrita. Estou neste mesmo grupo de pessoas que pintam no espaço público. Faço minha arte na rua desde a adolescência. Pelo fato de ser uma arte sem muitos holofotes nas galerias, feita por pessoas jovens e, quase sempre, periféricos, o graffiti tende a ser discriminado, muito antes de ser classificada como crime. Oficialmente, só estudei até o ensino médio. Hoje defendo muito o acesso à universidade, mas não gostava do ambiente escolar. Minha formação se deu ao longo destes quase 25 anos pintando nas ruas, visitando galerias, indo em bate-papos com os artistas. Também teve muita conversa com meus amigos na rua, ouvindo rap e pintando paredes com o meu pai. O hip hop me fez ter vontade de ler e descobrir muita coisa.