Santa Casa de Cachoeiro comemora 500 altas após Covid-19 Crédito: Santa Casa

A paciente que representa esse número é a moradora de Marataízes, no litoral da Região Sul do Estado, Celene da Cruz Rodrigues, de 73 anos. Para celebrar, a Santa Casa realizou uma pequena cerimônia para agradecer aos profissionais que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Giovanni, que deu entrada em estado grave dia 17 de abril e ficou quase 20 dias internado, também esteve presente.

Giovanni D Angelis de Almeida, de 55 anos Crédito: Santa Casa

Recuperado, ele agradece a equipe do hospital que o acompanhou durante o tratamento. "A minha gratidão a Deus e a todos os funcionários que pude conviver", disse Giovanni.

"Pude sentir deles não só a competência, mas também o carinho na hora que a gente está mais fragilizado. É como se fosse um renascimento. Aprendi a lidar com as pessoas com mais gratidão e mais carinho" Giovanni de Almeida - Paciente recuperado

Celene, que comemorou a saída do hospital com o número 500, passou 41 dias internada, sendo 21 dentro da UTI. Após receber alta, também agradeceu a equipe. "Me trataram muito bem. Agora estou ótima, graças a Deus, e com muita saudade de casa", afirmou.

A filha dela, Gleide da Cruz, completou: "Nossa família está muito feliz e encantada com o atendimento aqui no hospital. Ela acha que todos vocês foram muito amigos dela. É como se fosse uma renovação na família, um renascimento, e temos que agradecer a vocês e a Deus por dar mais essa vitória para nossa mãe".

Para a superintendente da Santa Casa, Marinete Tibério, a recuperação desses pacientes mostra que o trabalho vem dando resultado.

"Foi no nosso hospital que essas pessoas encontraram um socorro e foram acolhidas com toda segurança e cuidado" Marinete Tibério - Superintendente da Santa Casa

"Além do tratamento necessário contra a doença, elas receberam um atendimento humanizado, com nossos profissionais sempre dispostos a levar uma palavra de conforto e esperança", destacou Marinete.