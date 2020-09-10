Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Boa notícia!

Santa Casa de Cachoeiro comemora 500 altas após Covid

A paciente que representa esse número é a moradora de Marataízes, no litoral da Região Sul do Estado, Celene da Cruz Rodrigues, de 73 anos

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 11:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 11:31
A paciente que representa esse número é a moradora de Marataízes, no litoral da região Sul do Estado, Celene da Cruz Rodrigues, de 73 anos
Santa Casa de Cachoeiro comemora 500 altas após Covid-19 Crédito: Santa Casa
Já são quase cinco meses desde que o primeiro paciente, Giovanni D Angelis de Almeida, de 55 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De lá para cá, esse número foi crescendo e, nesta semana, o hospital atingiu a marca de 500 altas para pacientes que tiveram Covid-19.
A paciente que representa esse número é a moradora de Marataízes, no litoral da Região Sul do Estado, Celene da Cruz Rodrigues, de 73 anos. Para celebrar, a Santa Casa realizou uma pequena cerimônia para agradecer aos profissionais que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Giovanni, que deu entrada em estado grave dia 17 de abril e ficou quase 20 dias internado, também esteve presente.
Giovanni D Angelis de Almeida, de 55 anos, foi o primeiro paciente com Covid-19 internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
Giovanni D Angelis de Almeida, de 55 anos Crédito: Santa Casa
Recuperado, ele agradece a equipe do hospital que o acompanhou durante o tratamento. "A minha gratidão a Deus e a todos os funcionários que pude conviver", disse Giovanni.
"Pude sentir deles não só a competência, mas também o carinho na hora que a gente está mais fragilizado. É como se fosse um renascimento. Aprendi a lidar com as pessoas com mais gratidão e mais carinho"
Giovanni de Almeida - Paciente recuperado

Veja Também

Não sejam incrédulos, assim como eu fui, diz paciente curado de Covid-19 no ES

Celene, que comemorou a saída do hospital com o número 500, passou 41 dias internada, sendo 21 dentro da UTI. Após receber alta, também agradeceu a equipe. "Me trataram muito bem. Agora estou ótima, graças a Deus, e com muita saudade de casa", afirmou. 
A filha dela, Gleide da Cruz, completou: "Nossa família está muito feliz e encantada com o atendimento aqui no hospital. Ela acha que todos vocês foram muito amigos dela. É como se fosse uma renovação na família, um renascimento, e temos que agradecer a vocês e a Deus por dar mais essa vitória para nossa mãe".
Para a superintendente da Santa Casa, Marinete Tibério, a recuperação desses pacientes mostra que o trabalho vem dando resultado.
"Foi no nosso hospital que essas pessoas encontraram um socorro e foram acolhidas com toda segurança e cuidado"
Marinete Tibério - Superintendente da Santa Casa
"Além do tratamento necessário contra a doença, elas receberam um atendimento humanizado, com nossos profissionais sempre dispostos a levar uma palavra de conforto e esperança", destacou Marinete.
A Santa Casa de Cachoeiro foi o primeiro hospital referenciado pelo governo do Estado para tratamento da Covid-19 no Sul do Espírito Santo e atualmente possui 18 leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria exclusivos para tratamento da doença. Do início da pandemia até esta quarta-feira (09), 504 altas foram registradas para pacientes com o novo coronavírus no hospital.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados