Centro de Vitória sofre com dois arrombamentos em menos de 24h

Em um intervalo inferior a 24 horas, uma rua do Centro de Vitória sofreu dois arrombamentos. Os alvos foram um salão de beleza e uma livraria que ficam na Duque de Caxias, via que vai da altura da Praça Costa Pereira até a Escadaria Maria Ortiz. Os crimes aconteceram nas últimas duas madrugadas.

O primeiro ocorreu por volta das 3h20 dessa terça-feira (14), quando dois homens chegaram ao estúdio e começaram a entortar a porta de ferro. Em imagens registradas por câmeras de segurança é possível ver um deles saindo do local com uma televisão escondida debaixo de um cobertor, cerca de dez minutos depois.

Salão de beleza é arrombado no Centro de Vitória

Já o segundo caso teve início às 2h20 desta quarta-feira (15), com um método bastante parecido: dois homens chegaram à livraria, arrombaram o estabelecimento e em poucos minutos saíram com objetos escondidos na manta, que depois foram apontados como sendo monitores de computador pelo proprietário.

Neste último crime, cerca de uma hora antes, uma viatura da Polícia Militar passou em frente ao local. Naquele momento, apenas uma pessoa em condição de rua dormia sob a marquise da loja. O policiamento aparece nas imagens novamente 25 minutos após o término do crime, ao ser acionada por um morador.

APESAR DAS OCORRÊNCIAS, FURTOS DIMINUÍRAM

A Gazeta, a Secretaria Estadual de Segurança Pública ( Em resposta para, a Secretaria Estadual de Segurança Pública ( SESP ) informou que houve uma redução de 48% no número de furtos a estabelecimentos comerciais no Centro de Vitória. No primeiro semestre do ano passado, foram 78 casos; enquanto, no mesmo período deste ano, foram 40.

SEGURANÇA NO LOCAL: O QUE DIZ A PM

Questionada sobre a segurança no Centro de Vitória, a Polícia Militar informou que o patrulhamento foi reforçado na região, com presença de viatura realizando pontos-base durante o horário de funcionamento. Também há reforço motorizado com rondas constantes após o fechamento, garantiu.

Especificamente sobre os dois arrombamentos, a PM informou que realizou rondas assim que tomou conhecimento do ocorrido, mas não localizou qualquer suspeito. Assim como ressaltou a importância da população acionar a corporação por meio do 190 ao presenciar algum crime ou atividade suspeita.

Dois homens de máscara de proteção facial arrombaram um salão de beleza na terça-feira (14) Crédito: Eugênio Martini

VÍTIMAS, REGISTREM O CRIME

Procurada para comentar a respeito das investigações dos dois arrombamentos, a Polícia Civil explicou que, em casos em que não há detido em flagrante, a vítima precisa registrar o crime por meio de um boletim de ocorrência para que o caso seja investigado pela corporação.