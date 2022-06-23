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Leonel Ximenes

Supermercado do interior do ES abre 1ª filial na Grande Vitória

E empresa já anuncia que vai abrir uma segunda unidade na Região Metropolitana em menos de um ano

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 13:41

Públicado em 

23 jun 2022 às 13:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A matriz do supermercado em Rio Novo do Sul, interior do ES
A matriz do supermercado em Rio Novo do Sul, interior do ES Crédito: Paulo Sá
Tudo começou em 1953, quando o casal José Arjona Almagro e Izaltina Paula Almagro deixou a zona rural para abrir um modesta venda na sede de Rio Novo do Sul. Quase 70 anos depois, o negócio se consolidou, cresceu e chegará ao ápice na próxima quarta-feira (29), data em que o Supermercado Hortiverdi vai abrir sua primeira filial - e exatamente na Grande Vitória. O investimento é de R$ 1,5 milhão.
O local escolhido é Barramares, na periferia de Vila Velha, numa loja de 450 metros quadrados. A empresa, que hoje está sendo comandada pela terceira geração, tem um total de 45 funcionários e vai gerar mais 16 postos de emprego com a filial, número que deverá ser aumentado em 50% em breve.

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"A ideia do Hortiverdi é levar alto padrão de atendimento e qualidade num preço justo para todos os públicos”, destaca Gustavo Almagro, atual gestor e neto dos fundadores do supermercado que pertence à Central de Vendas, rede de varejo com forte presença no Sul do Espírito Santo.

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Aberta a primeira filial, e agora? Gustavo responde: “Pretendemos abrir outra unidade em menos de um ano, também em Barramares. Estamos focando na Grande Vitória”, avisa.
A loja de Barramares irá funcionar de segunda a sábado de 8h às 21h e aos domingos e feriados de 8h às 14h.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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