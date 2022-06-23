Supermercado do interior do ES abre 1ª filial na Grande Vitória

Tudo começou em 1953, quando o casal José Arjona Almagro e Izaltina Paula Almagro deixou a zona rural para abrir um modesta venda na sede de Rio Novo do Sul
. Quase 70 anos depois, o negócio se consolidou, cresceu e chegará ao ápice na próxima quarta-feira (29), data em que o Supermercado Hortiverdi vai abrir sua primeira filial - e exatamente na Grande Vitória
. O investimento é de R$ 1,5 milhão.
O local escolhido é Barramares, na periferia de Vila Velha, numa loja de 450 metros quadrados. A empresa, que hoje está sendo comandada pela terceira geração, tem um total de 45 funcionários e vai gerar mais 16 postos de emprego com a filial, número que deverá ser aumentado em 50% em breve.
"A ideia do Hortiverdi é levar alto padrão de atendimento e qualidade num preço justo para todos os públicos”, destaca Gustavo Almagro, atual gestor e neto dos fundadores do supermercado que pertence à Central de Vendas, rede de varejo com forte presença no Sul do Espírito Santo
.
Aberta a primeira filial, e agora? Gustavo responde: “Pretendemos abrir outra unidade em menos de um ano, também em Barramares. Estamos focando na Grande Vitória”, avisa.
A loja de Barramares irá funcionar de segunda a sábado de 8h às 21h e aos domingos e feriados de 8h às 14h.