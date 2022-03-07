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Leonel Ximenes

Chef famosa fecha seu restaurante no ES

Empresária disse que tirou um tempo para estudar no exterior e não anunciou data para a volta da casa

Públicado em 

07 mar 2022 às 17:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Chef Cleuza Costa
Chef Cleuza Costa no Quintal 84, na Prainha Crédito: Mônica Zorzanelli
“Lugar de experiências gastronômicas”, como se autodefine, o Restaurante Quintal 84 acaba de encerrar suas atividades. Em conversa com a coluna, a chef Cleuza Costa disse que vai passar um tempo estudando em Portugal e na Espanha e não tem data para reabrir a casa, que ficava numa rua calma no Sítio Histórico da Prainha, em Vila Velha.
“Nosso Quintal encerrou as suas atividades. Tenho em mente novos projetos, mas antes quero passar por um tempo sabático. Vou estudar um pouquinho, buscar conhecimento em novas áreas, novas especializações. E logo, logo, volto com novidades quentinhas para vocês. Até breve!”, escreveu a chef nas redes sociais.

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A repercussão foi imediata. “É com muita tristeza que leio sobre o encerramento. Adorávamos o seu cantinho e sua comida”, lamentou uma seguidora. “Estaremos aguardando ansiosos por sua volta”, reforçou outra, nas redes sociais do restaurante, que foi aberto em setembro de 2019.
Em agosto de 2019, Cleuza, que é mineira de nascimento, mas radicada no Espírito Santo há 27 anos, fechou o Della Bistrô, que funcionou durante seis anos na Praia da Costa. Ela já foi estagiária voluntária do Restaurante Aleixo, na Praia do Canto, e depois assumiu a função de subchef da casa.
Discípula do chef Juarez Campos, a chef frequentou cursos do consagrado chef Laurent Suaudeau, em São Paulo, e ajudou a montar o Villa Vecchia, de comida italiana, até conseguir seu próprio restaurante na Praia da Costa.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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