Chef famosa fecha seu restaurante no ES

“Lugar de experiências gastronômicas”, como se autodefine, o Restaurante Quintal 84 acaba de encerrar suas atividades. Em conversa com a coluna, a chef Cleuza Costa disse que vai passar um tempo estudando em Portugal e na Espanha e não tem data para reabrir a casa, que ficava numa rua calma no Sítio Histórico da Prainha
, em Vila Velha.
“Nosso Quintal encerrou as suas atividades. Tenho em mente novos projetos, mas antes quero passar por um tempo sabático. Vou estudar um pouquinho, buscar conhecimento em novas áreas, novas especializações. E logo, logo, volto com novidades quentinhas para vocês. Até breve!”, escreveu a chef nas redes sociais.
A repercussão foi imediata. “É com muita tristeza que leio sobre o encerramento. Adorávamos o seu cantinho e sua comida”, lamentou uma seguidora. “Estaremos aguardando ansiosos por sua volta”, reforçou outra, nas redes sociais do restaurante, que foi aberto em setembro de 2019
.
Discípula do chef Juarez Campos, a chef frequentou cursos do consagrado chef Laurent Suaudeau, em São Paulo, e ajudou a montar o Villa Vecchia, de comida italiana, até conseguir seu próprio restaurante na Praia da Costa.