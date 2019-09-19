Pitadas: quintal gourmet na Prainha, menu promocional e despedida

Famoso pelas panquecas americanas e pelo café da manhã como restaurantevai encerrar suas atividades no próximo dia 29/09, após seis anos de funcionamento. O horário de atendimento no último dia, um domingo, será das 8h às 21h, com o cardápio completo. Rua Inácio Higino, 200, loja 3, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3061-2020.