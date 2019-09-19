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Notas gastronômicas

Pitadas: quintal gourmet na Prainha, menu promocional e despedida

Confira os destaques gastronômicos da semana e prepare o apetite!
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

19 set 2019 às 16:39

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 16:39

Cleuza Costa inaugura novo projeto em outubro. Sua famosa carne cruda está garantida no cardápio. Crédito: Instagram Cleuza Costa/Evelize Calmon
O aguardado novo projeto da chef Cleuza Costa terá menu degustação, aulas de culinária e coquetéis para eventos intimistas. Mas não espere por um restaurante comum, de portas abertas, como o extinto Della Bistrô. O Quintal 84, na Prainha, funcionará apenas com reservas. A exceção será o happy hour com entradinhas, vinhos e drinques nas quintas-feiras de outubro. Para os interessados em agendar menu degustação, com no máximo 10 pessoas, ou programar pequenos eventos na casa, as reservas começam na próxima semana, dia 24/09. A primeira aula de culinária, com o tema Menu de Primavera, será no dia 02/10. Quanto: R$ 170 por pessoa, com as receitas tartare de vegetais, melão e castanha do Pará; consomê de baroa com cogumelos no shoyu; camarões com aromas espanhóis e arroz basmati; rosbife de filé com salada de cuscuz marroquino, legumes e grana padano; e brigadeiro de chocolate amargo com especiarias. Mais informações: (27) 99901-2324. Rua 23 de maio, 84, Prainha, Vila Velha. Instagram.
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Jantar italiano com valor promocional às quartas e quintas 
Um dos restaurantes italianos mais tradicionais da Grande Vitória, o Spaghetti & Cia oferece menu com entrada, prato principal e sobremesa a R$ 68 por pessoa, toda quarta e quinta no jantar. O Menu Combinado vale para as duas unidades, Vitória e Vila Velha, e as opções mudam a cada mês. Em setembro, a escolha da entrada fica entre antepasto italiano e ravióli frito de queijo. Pratos principais: filé ao molho de vinho com risoto de parmesão ou ravióli de muçarela de búfala e limão siciliano com tomate cereja e pesto de manjericão. Há dois tipos de sobremesa: gelato de queijo com calda de goiabada ou gelato de baunilha com calda de baunilha, banana caramelada e farofinha de canela. Av. Leitão da Silva, 37, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3324-8866. Rua Anésio Alvarenga, 240, Parque das Castanheiras, Vila Velha. (27) 3299-6125. Reservas online aqui e aqui.  
> Pitadas #1: nova esfirreria, delivery japonês e almoço beneficente 
Filé ao vinho com risoto de parmesão do restaurante Spaghetti. Crédito: Hélio Filho/Divulgação
Cafeteria em clima de despedida na Praia da Costa 
Famoso pelas panquecas americanas e pelo café da manhã com ovos beneditinos, o restaurante Pancakes On The Beach vai encerrar suas atividades no próximo dia 29/09, após seis anos de funcionamento. O horário de atendimento no último dia, um domingo, será das 8h às 21h, com o cardápio completo. Rua Inácio Higino, 200, loja 3, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3061-2020. 
Eggs Benedict é o carro-chefe do Pancakes, em Vila Velha. Crédito: Evelize Calmon
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