Restaurante famoso é roubado em Vitória: “Cadê a segurança?”, desabafa empresário

O desabafo de empresário: prejuízo de R$ 6 mil e revolta Crédito: Reprodução de vídeo

O chef Tiago Pedro, proprietário de um dos restaurantes do Grupo Salsa, fez um longo desabafo na manhã desta segunda-feira (2) após o seu estabelecimento, na Rua Madeira de Freitas, na Praia do Canto , ser arrombado duas vezes entre o domingo e hoje. Muito desapontado com a situação, desabafou: “Cadê a segurança?”.

Tiago, em uma rede social, contou que chegou, de bicicleta, ao restaurante por volta das 6h, como faz todos os dias. E aí ele começou a enumerar os motivos que o levavam à revolta com a segurança pública da Capital. “Às 21h30, o pessoal do alarme me ligou, me falando que tinha disparado. Eu vim correndo para cá e constatei que tinha uma janela quebrada e estavam faltando minhas tubulações do ar-condicionado e da minha câmara frigorífica. É a segunda vez que acontece isso em aproximadamente 30 dias.”

Depois, novamente aconteceu o crime contra o patrimônio no local. “Às 3h (desta madrugada), toca o telefone novamente. O alarme tocou. Aí me deparo com essa situação. Tudo revirado. Meus computadores de trabalho jogados no chão. Janela arrombada. Olha que beleza. Minha câmara frigorífica parada porque está sem tubulação de refrigeração.”

Tiago questionou o trabalho dos agentes da segurança: “E aí vem a pergunta, a polícia faz boletim de ocorrência, não pega ninguém nunca. Onde que está o trabalho da segurança? A gente, empresário, tenta manter os empregos, tenta manter tudo em dia. O pequeno fruto que a gente tem, a gente perde fazendo esse tipo de manutenção. É revoltante. É caótica a situação da segurança na nossa cidade”.

Ele elencou o tamanho do prejuízo. “Há 30 dias, minha tubulação do ar-condicionado, meu ar-condicionado, eu tive de refazer isso. Foi mais ou menos R$ 4 mil de prejuízo. Agora vou ter mais R$ 6 mil (de prejuízo)”, explicou o chef de cozinha, adicionando à lista a avaria com os computadores.

Atento com a questão eleitoral, Tiago pontuou: “E aí, meu administrador público? Nossos candidatos ? Eu estou dando minha cara. Eu queria que alguém viesse aqui me dar um tapinha nas costas, me pedir voto... seu prefeito, seu governador. Muita raiva de vocês”.

O desabafo prosseguiu: “Nosso sistema carcerário não consegue ressocializar ninguém”. No Estado, há 22.521 presos para uma arquitetura que só comporta 13.858 internos - uma superlotação de 62,51% . “Quando não sou eu que estou tendo prejuízo, é meu vizinho tendo de esfaquear um cara que entrou na varanda dele, no segundo andar.”

A coluna mostrou, no último dia 21 de outubro, que a Praia do Canto é o terceiro bairro com mais assaltos a pessoas em via pública na Capital no primeiro semestre. Foram 121 ocorrências. Só perde para o Centro (170) e Jardim da Penha (151).