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Em Praia das Gaivotas

Vídeo mostra loja com vitrine destruída após arrombamento em Vila Velha

Os criminosos usaram uma chave de fenda para quebrar a vitrine e invadir a loja de roupas na madrugada desta sexta-feira (30). Foram levadas pelos bandidos mais de 50 peças de roupas. Nenhum suspeito foi preso

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 13:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 13:14
O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira
Loja teve a vitrine quebrada em Vila Velha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Uma loja de roupas foi arrombada no bairro Praia das Gaivotas, em Vila Velha, na madrugada desta sexta-feira (30). Os criminosos usaram uma chave de fenda para quebrar a vitrine e levaram mais de 50 peças de roupas do estabelecimento. 
Testemunhas disseram que quatro bandidos participaram do crime. Uma mulher teria ficado na esquina da rua Salomão José de Almeida. Em um vídeo obtido pela TV Gazeta, é possível ver o momento em que três homens chegam de carro e se preparam para entrar. Outra gravação feita pela proprietária do estabelecimento mostra a destruição na loja.
A ação dos bandidos dentro da loja não foi gravada porque o estabelecimento ainda não tem câmeras. A dona estava se preparando para instalar um sistema de videomonitoramento.
"Olha que ironia: meu alarme, minha câmera e minha grade estão agendados para serem instalados nesta sexta. Infelizmente, só tinha travas na porta e a ajuda de Deus", contou a dona da loja, que pediu para não ser identificada, em entrevista à TV Gazeta.
A loja tem quatro anos e nunca havia sido alvo de criminosos. A decisão de investir em equipamentos de segurança foi devido aos recentes roubos e arrombamentos que estão acontecendo no bairro. A TV Gazeta mostrou nesta semana a reclamação de comerciantes que foram vítimas de assaltos, além de pessoas roubadas nas ruas.

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A dona da loja arrombada a essa madrugada acredita que o prejuízo não foi maior porque o carro teve algum problema e os bandidos tiveram que fugir a pé. "A vontade que deu foi sentar e chorar porque a gente já vive um momento tão difícil, com tanta dificuldade no Brasil e no mundo, e a gente luta tanto. É tristeza, impotência e revolta", desabafou.
Polícia Civil informou que a dona da loja precisa registrar uma ocorrência para que o crime seja invetigado. Já a Polícia Militar afirmou que faz patrulhamento constante na região e que está à disposição da comunidade para conversar sobre o policiamento para que, caso seja necessário, esse policiamento seja revisto e seja montado em conjunto com a população.

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