Caminhoneiro é flagrado e preso com vídeos de crianças abusadas na Serra

Na casa do caminhoneiro foram apreendidos um computador e um celular que serão periciados pela Polícia Civil Crédito: Divulgação / PCES

imagens de abuso sexual contra crianças no próprio celular. A prisão aconteceu na manhã desta sexta-feira (29), na Polícia Civil prendeu em flagrante um caminhoneiro de 67 anos que armazenava e compartilhavano próprio celular. A prisão aconteceu na manhã desta sexta-feira (29), na Serra . O idoso estava em casa quando os policiais chegaram com o mandado de busca e apreensão. Também foram apreendidos um celular e um computador pertencentes ao homem detido.

O delegado Brenno Andrade, da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), responsável pela investigação, explicou que as investigações foram iniciadas ainda em janeiro deste ano depois de uma denúncia anônima.

Na época, o caminhoneiro compartilhou vídeos de crianças sendo abusadas em um grupo de aplicativo de mensagens que se tratava de pássaros. Um dos integrantes desaprovou a atitude e denunciou o homem que havia repassado os abusos. Após meses de investigação, a polícia chegou até o suspeito, que não ofereceu resistência ao receber voz de prisão.

"Estávamos investigando uma pessoa que estava compartilhando imagens e vídeos íntimos de crianças através do Whatsapp, pedimos à Justiça um mandado de busca e apreensão e cumprimos hoje. Ao chegar no local, apreendemos o telefone do investigado e os policiais constataram que havia centenas de imagens e vídeos de crianças sendo abusadas e foi dado voz de prisão a ele. Ele foi preso em flagrante pelo armazenamento de pornografia infantil". explicou.

No depoimento dado aos policiais, o caminhoneiro disse ter recebido os vídeos de um número de fora do país pelo celular e que tinha a intenção de apagá-los do aparelho. "O criminoso deu a justificativa de que tinha recebido as imagens de um número internacional, que tinha a intenção de apagar essas imagens do aparelho celular dele, mas por algum motivo não fez. Ele tem o direito de defesa mas essa explicação não justifica, considerando que ele fazia o compartilhamento", disse.

No celular , os policiais encontraram centenas de fotos e vídeos de abuso sexual contra crianças. O computador apreendido ainda vai passar por perícia. Segundo o delegado, foi estipulada uma fiança de R$ 10 mil, que o suspeito disse não ter condições de pagar. Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana onde ficará à disposição da Justiça.

ALERTA AOS PAIS

Para evitar que crianças passem por esse tipo de situação, o delegado faz um alerta aos pais, que acompanhem e verifiquem toda a atividade das crianças na internet, que apesar de bons conteúdos, também contém pessoas mal intencionadas.

Um alerta para os pais: tomem cuidado com seus filhos, observem como eles utilizam a internet e a rede mundial de computadores. Da mesma forma que se utiliza para o bem, ali tem muito conteúdo que pode fazer com que seu filho seja vítima de pornografia infantil. Fique atento, fiscalize, verifique o histórico de navegação do seu filho. Instale programas de controle parental nos dispositivos. Se interesse pelo que ele está fazendo na internet. Se isso não acontecer, o seu filho vai ter a atenção de um criminoso, de um pedófilo, afirmou.

CONTEÚDO ADULTO SEM AUTORIZAÇÃO TAMBÉM É CRIME

Além de destacar o crime grave que é o armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil, o delegado ressaltou também a gravidade do compartilhamento de conteúdos pornográficos adultos sem autorização. Brenno Andrade afirma que isso é crime e que as vítimas devem denunciar.